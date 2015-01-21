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الجوف.. حملة للتبرع بالدم لمنسوبي الدفاع المدني

في إطار تعزيز التعاون والدور الإنساني

نظمت مديرية الدفاع المدني بالجوف، حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، بمقر المديرية.

تأتي الحملة في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية؛ لتفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتأكيدًا على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكًا نبيلاً، ومبادرةً إنسانيةً يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات بتأمين وحدات الدم، وتأكيدًا على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطابع الإنساني؛ لنشر ثقافة البذل والعطاء لدى منسوبي مديرية المنطقة.

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الجوف.. حملة للتبرع بالدم لمنسوبي الدفاع المدني
سبق

نظمت مديرية الدفاع المدني بالجوف، حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، بمقر المديرية.

تأتي الحملة في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية؛ لتفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتأكيدًا على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكًا نبيلاً، ومبادرةً إنسانيةً يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات بتأمين وحدات الدم، وتأكيدًا على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطابع الإنساني؛ لنشر ثقافة البذل والعطاء لدى منسوبي مديرية المنطقة.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
05:16 PM

الجوف.. حملة للتبرع بالدم لمنسوبي الدفاع المدني

في إطار تعزيز التعاون والدور الإنساني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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نظمت مديرية الدفاع المدني بالجوف، حملة للتبرع بالدم لمنسوبيها، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة، بمقر المديرية.

تأتي الحملة في إطار تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية؛ لتفعيل الدور الإنساني في تحقيق المسؤولية المجتمعية، وتأكيدًا على أهمية التبرع بالدم باعتباره سلوكًا نبيلاً، ومبادرةً إنسانيةً يحتاج إليها الكثير من المرضى في المستشفيات بتأمين وحدات الدم، وتأكيدًا على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطابع الإنساني؛ لنشر ثقافة البذل والعطاء لدى منسوبي مديرية المنطقة.

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