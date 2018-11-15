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تعاون ورصد وتحليل.. وفد لـ"سلمان للإغاثة" في "اعتدال" لمكافحة التطرف

جهود مشتركة في تعزيز قيم التعايش والسلام خاصة بالمناطق المحتاجة للجهد

بحث وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير، الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، خلال استقباله من قِبل الأمين العام لمركز مكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الدكتور منصور الشمري، في الرياض أمس؛ سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم الجهود المشتركة في تعزيز قيم التعايش والسلام، خاصة في المناطق التي بحاجة إلى هذا الجهد، ومكافحة التطرف إقليميًّا ودوليًّا.

واطلع الوفد الزائر خلال الزيارة على آليات عمل المركز الفكرية والرقمية والإعلامية، والتقنيات المستخدمة في عمليات الرصد، والتحليل، إضافة إلى مشاريعه القائمة والمستقبلية.

وأعرب الوفد عن حرصه على تبادل الخبرات مع مركز "اعتدال"، والتنسيق في تعزيز مبادراته بشأن مكافحة التطرف عبر الأعمال الإنسانية، مثمنًا الدور الذي يقوم به المركز في هذا الجانب.

وقال مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي: "من ضمن مبادرات مركز الملك سلمان للإغاثة مبادرة ترتكز على محاربة التطرف بالعمل الإنساني، تستهدف الأطفال والنساء والمجتمعات والبرامج التعليمية، ودعم الاستقرار والصمود في مناطق النزاعات والكوارث، ولدينا رغبة لتبادل الخبرات والتنسيق مع مركز اعتدال في هذا الجانب".

وأعرب الأمين العام لمركز اعتدال الدكتور منصور الشمري عن ترحيب المركز بأي تعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، لافتاً الانتباه إلى أن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة تدعو إلى الفخر؛ حيث إنها عامل رئيس في تعزيز قيم التعايش والسلام فعليًّا على أرض الواقع.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير عقيل الغامدي مركز مكافحة الفكر المتطرف اعتدال الأمين العام لمركز مكافحة الفكر المتطرف منصور الشمري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعاون ورصد وتحليل.. وفد لـ"سلمان للإغاثة" في "اعتدال" لمكافحة التطرف
سبق

بحث وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير، الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، خلال استقباله من قِبل الأمين العام لمركز مكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الدكتور منصور الشمري، في الرياض أمس؛ سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم الجهود المشتركة في تعزيز قيم التعايش والسلام، خاصة في المناطق التي بحاجة إلى هذا الجهد، ومكافحة التطرف إقليميًّا ودوليًّا.

واطلع الوفد الزائر خلال الزيارة على آليات عمل المركز الفكرية والرقمية والإعلامية، والتقنيات المستخدمة في عمليات الرصد، والتحليل، إضافة إلى مشاريعه القائمة والمستقبلية.

وأعرب الوفد عن حرصه على تبادل الخبرات مع مركز "اعتدال"، والتنسيق في تعزيز مبادراته بشأن مكافحة التطرف عبر الأعمال الإنسانية، مثمنًا الدور الذي يقوم به المركز في هذا الجانب.

وقال مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي: "من ضمن مبادرات مركز الملك سلمان للإغاثة مبادرة ترتكز على محاربة التطرف بالعمل الإنساني، تستهدف الأطفال والنساء والمجتمعات والبرامج التعليمية، ودعم الاستقرار والصمود في مناطق النزاعات والكوارث، ولدينا رغبة لتبادل الخبرات والتنسيق مع مركز اعتدال في هذا الجانب".

وأعرب الأمين العام لمركز اعتدال الدكتور منصور الشمري عن ترحيب المركز بأي تعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، لافتاً الانتباه إلى أن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة تدعو إلى الفخر؛ حيث إنها عامل رئيس في تعزيز قيم التعايش والسلام فعليًّا على أرض الواقع.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
07:58 PM

تعاون ورصد وتحليل.. وفد لـ"سلمان للإغاثة" في "اعتدال" لمكافحة التطرف

جهود مشتركة في تعزيز قيم التعايش والسلام خاصة بالمناطق المحتاجة للجهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحث وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير، الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، خلال استقباله من قِبل الأمين العام لمركز مكافحة الفكر المتطرف "اعتدال" الدكتور منصور الشمري، في الرياض أمس؛ سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم الجهود المشتركة في تعزيز قيم التعايش والسلام، خاصة في المناطق التي بحاجة إلى هذا الجهد، ومكافحة التطرف إقليميًّا ودوليًّا.

واطلع الوفد الزائر خلال الزيارة على آليات عمل المركز الفكرية والرقمية والإعلامية، والتقنيات المستخدمة في عمليات الرصد، والتحليل، إضافة إلى مشاريعه القائمة والمستقبلية.

وأعرب الوفد عن حرصه على تبادل الخبرات مع مركز "اعتدال"، والتنسيق في تعزيز مبادراته بشأن مكافحة التطرف عبر الأعمال الإنسانية، مثمنًا الدور الذي يقوم به المركز في هذا الجانب.

وقال مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي: "من ضمن مبادرات مركز الملك سلمان للإغاثة مبادرة ترتكز على محاربة التطرف بالعمل الإنساني، تستهدف الأطفال والنساء والمجتمعات والبرامج التعليمية، ودعم الاستقرار والصمود في مناطق النزاعات والكوارث، ولدينا رغبة لتبادل الخبرات والتنسيق مع مركز اعتدال في هذا الجانب".

وأعرب الأمين العام لمركز اعتدال الدكتور منصور الشمري عن ترحيب المركز بأي تعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، لافتاً الانتباه إلى أن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة تدعو إلى الفخر؛ حيث إنها عامل رئيس في تعزيز قيم التعايش والسلام فعليًّا على أرض الواقع.

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