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"الماء الأزرق والعيوب الانكسارية لدى الأطفال" .. ندوة توعوية بـ "طب الملك سعود"

تنطلق الثلاثاء المقبل، أعمال الندوة الـ 44 عن أمراض عيون الأطفال والحول، التي ينظمها قسم طب وجراحة العيون في كلية الطب ومستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود.

وأوضحت رئيسة اللجنة التنظيمية للندوة الدكتورة إلهام القحطاني؛ أهمية الملتقيات الطبية في التوعية المجتمعية للوالدين، وكذلك الممارسين الصحيين وإطلاعهم على أحدث ما توصل إليه الطب المبني على البراهين.

وبيّنت القحطاني؛ أن الندوة العلمية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ستناقش أهم مشكلات عيون الأطفال كالحول والماء الأزرق والعيوب الانكسارية، وأحدث طرق العلاج المعتمدة عالمياً، مفيدة بأن الندوة سيشارك فيها عدد من الأطباء في تخصص عيون الأطفال والحول من داخل المملكة وخارجها.

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"الماء الأزرق والعيوب الانكسارية لدى الأطفال" .. ندوة توعوية بـ "طب الملك سعود"
سبق

تنطلق الثلاثاء المقبل، أعمال الندوة الـ 44 عن أمراض عيون الأطفال والحول، التي ينظمها قسم طب وجراحة العيون في كلية الطب ومستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود.

وأوضحت رئيسة اللجنة التنظيمية للندوة الدكتورة إلهام القحطاني؛ أهمية الملتقيات الطبية في التوعية المجتمعية للوالدين، وكذلك الممارسين الصحيين وإطلاعهم على أحدث ما توصل إليه الطب المبني على البراهين.

وبيّنت القحطاني؛ أن الندوة العلمية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ستناقش أهم مشكلات عيون الأطفال كالحول والماء الأزرق والعيوب الانكسارية، وأحدث طرق العلاج المعتمدة عالمياً، مفيدة بأن الندوة سيشارك فيها عدد من الأطباء في تخصص عيون الأطفال والحول من داخل المملكة وخارجها.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
01:32 PM

"الماء الأزرق والعيوب الانكسارية لدى الأطفال" .. ندوة توعوية بـ "طب الملك سعود"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق الثلاثاء المقبل، أعمال الندوة الـ 44 عن أمراض عيون الأطفال والحول، التي ينظمها قسم طب وجراحة العيون في كلية الطب ومستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي بالمدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود.

وأوضحت رئيسة اللجنة التنظيمية للندوة الدكتورة إلهام القحطاني؛ أهمية الملتقيات الطبية في التوعية المجتمعية للوالدين، وكذلك الممارسين الصحيين وإطلاعهم على أحدث ما توصل إليه الطب المبني على البراهين.

وبيّنت القحطاني؛ أن الندوة العلمية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ستناقش أهم مشكلات عيون الأطفال كالحول والماء الأزرق والعيوب الانكسارية، وأحدث طرق العلاج المعتمدة عالمياً، مفيدة بأن الندوة سيشارك فيها عدد من الأطباء في تخصص عيون الأطفال والحول من داخل المملكة وخارجها.

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