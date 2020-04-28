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إنفاذاً لتوجيهات القيادة بشأن العائدين.. وصول رحلة من أديس أبابا إلى جدة "صور"

فيما أنهت الجهات المختصة كامل إجراءاتهم وعمل الفحوص الأولية لهم وتعقيمهم

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وصول رحلة من أديس أبابا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

يأتي ذلك ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وفور وصول العائدين إلى أرض الوطن أنهت الجهات المختصة كامل إجراءاتهم، وعمل الفحوص الأولية والتعقيم لهم كإجراءات احترازية ووقائية.

إمارة منطقة مكة المكرمة أديس أبابا جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفاذاً لتوجيهات القيادة بشأن العائدين.. وصول رحلة من أديس أبابا إلى جدة "صور"
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وصول رحلة من أديس أبابا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

يأتي ذلك ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وفور وصول العائدين إلى أرض الوطن أنهت الجهات المختصة كامل إجراءاتهم، وعمل الفحوص الأولية والتعقيم لهم كإجراءات احترازية ووقائية.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
10:33 AM

إنفاذاً لتوجيهات القيادة بشأن العائدين.. وصول رحلة من أديس أبابا إلى جدة "صور"

فيما أنهت الجهات المختصة كامل إجراءاتهم وعمل الفحوص الأولية لهم وتعقيمهم

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متعب البقمي - جدة
1
3,002

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، وصول رحلة من أديس أبابا إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

يأتي ذلك ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وفور وصول العائدين إلى أرض الوطن أنهت الجهات المختصة كامل إجراءاتهم، وعمل الفحوص الأولية والتعقيم لهم كإجراءات احترازية ووقائية.

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