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"الترفيه" تعلن بناء أول دار للأوبرا وتكشف: 500 فعالية عالمية في 2018

روزنامة 2018 اشتملت على فعاليات متنوعة راعت جميع الشرائح.. 5 آلاف فعالية

عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب عن دهشته لتنوع الفعاليات التي تقدمها الهيئة من خلال روزنامة 2018 التي تحتوي على 5000 فعالية منها 500 فعالية عالمية موزعة على كل المدن الكبرى والصغرى في المملكة، حيث أعلن عن بناء أول دار للأوبرا في المملكة، معلقاً "ما صدّقت إني في السعودية".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل الهيئة العامة للترفيه اليوم بمناسبة إطلاق روزنامة الترفيه 2018 بفندق الفورسيزونز بالرياض، والتي تشتمل على عدد من الفعاليات المتنوعة بين فنية وثقافية وموسيقية وفعاليات التعليم بالترفيه وعدد من المهرجانات المختلفة للعائلات والشباب والأطفال.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه أخذها بعين الاعتبار عندما وضعت روزنامة الفعاليات الدولية والمحلية للعام 2018م عدداً من المعايير التي تضمن التنوع والجودة لتناسب اهتمامات جميع شرائح المجتمع وفئاته.

وتهدف الهيئة العامة للترفيه، التي تعد إحدى الجهات الداعمة لبرنامج جودة الحياة، إلى رسم الأهداف والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق بناء وتطوير صناعة الترفيه في المملكة، وذلك من خلال تنويع الفرص الاستثمارية وإيجاد قطاع يتسم بالتنوع والاستدامة. بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الدور الاقتصادي الكبير الذي يلعبه قطاع الترفيه، وما له من آثار إيجابية على المساهمة في تنوع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الترفيه" تعلن بناء أول دار للأوبرا وتكشف: 500 فعالية عالمية في 2018
سبق

عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب عن دهشته لتنوع الفعاليات التي تقدمها الهيئة من خلال روزنامة 2018 التي تحتوي على 5000 فعالية منها 500 فعالية عالمية موزعة على كل المدن الكبرى والصغرى في المملكة، حيث أعلن عن بناء أول دار للأوبرا في المملكة، معلقاً "ما صدّقت إني في السعودية".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل الهيئة العامة للترفيه اليوم بمناسبة إطلاق روزنامة الترفيه 2018 بفندق الفورسيزونز بالرياض، والتي تشتمل على عدد من الفعاليات المتنوعة بين فنية وثقافية وموسيقية وفعاليات التعليم بالترفيه وعدد من المهرجانات المختلفة للعائلات والشباب والأطفال.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه أخذها بعين الاعتبار عندما وضعت روزنامة الفعاليات الدولية والمحلية للعام 2018م عدداً من المعايير التي تضمن التنوع والجودة لتناسب اهتمامات جميع شرائح المجتمع وفئاته.

وتهدف الهيئة العامة للترفيه، التي تعد إحدى الجهات الداعمة لبرنامج جودة الحياة، إلى رسم الأهداف والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق بناء وتطوير صناعة الترفيه في المملكة، وذلك من خلال تنويع الفرص الاستثمارية وإيجاد قطاع يتسم بالتنوع والاستدامة. بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الدور الاقتصادي الكبير الذي يلعبه قطاع الترفيه، وما له من آثار إيجابية على المساهمة في تنوع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
11:35 AM
اخر تعديل
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:49 PM

"الترفيه" تعلن بناء أول دار للأوبرا وتكشف: 500 فعالية عالمية في 2018

روزنامة 2018 اشتملت على فعاليات متنوعة راعت جميع الشرائح.. 5 آلاف فعالية

A A A
عبدالإله القحطاني - الرياض
128
27,180

عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب عن دهشته لتنوع الفعاليات التي تقدمها الهيئة من خلال روزنامة 2018 التي تحتوي على 5000 فعالية منها 500 فعالية عالمية موزعة على كل المدن الكبرى والصغرى في المملكة، حيث أعلن عن بناء أول دار للأوبرا في المملكة، معلقاً "ما صدّقت إني في السعودية".

جاء ذلك خلال كلمته في حفل الهيئة العامة للترفيه اليوم بمناسبة إطلاق روزنامة الترفيه 2018 بفندق الفورسيزونز بالرياض، والتي تشتمل على عدد من الفعاليات المتنوعة بين فنية وثقافية وموسيقية وفعاليات التعليم بالترفيه وعدد من المهرجانات المختلفة للعائلات والشباب والأطفال.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه أخذها بعين الاعتبار عندما وضعت روزنامة الفعاليات الدولية والمحلية للعام 2018م عدداً من المعايير التي تضمن التنوع والجودة لتناسب اهتمامات جميع شرائح المجتمع وفئاته.

وتهدف الهيئة العامة للترفيه، التي تعد إحدى الجهات الداعمة لبرنامج جودة الحياة، إلى رسم الأهداف والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق بناء وتطوير صناعة الترفيه في المملكة، وذلك من خلال تنويع الفرص الاستثمارية وإيجاد قطاع يتسم بالتنوع والاستدامة. بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الدور الاقتصادي الكبير الذي يلعبه قطاع الترفيه، وما له من آثار إيجابية على المساهمة في تنوع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي.

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