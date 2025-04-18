بـ218.. مكة تسجل أعلى معدلات للتعافي من "كورونا" اليوم

إجمالي حالات الشفاء من الفيروس داخلها بلغ 343 شخصًا

عبدالرزاق البجالي- مكة المكرمة: شهدت مكة المكرمة أعلى معدلات حالات التعافي من كورونا، بين مدن المملكة وفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة، بعد أن سجلت اليوم 218 حالة تعافٍ جديدة، من بين 280 حالة موزعة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة.

وأصبح إجمالي حالات التعافي من كورونا بمكة المكرمة 343 حالة، لتحتل المرتبة الثانية بعد الرياض في حالات التعافي والتي سجلت 438 حالة، بينما سجلت جدة 217 حالة في المرتبة الثالثة.

وبلغ إجمالي الحالات بمكة المكرمة 1899حالة، منها 1528 حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 28 حالة.