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"الخريّف" يتابع مع عمداء التعليم الإلكتروني الخدمات الطلابية عبر المنصات الرقمية

للاطمئنان على استمرارية التعليم عن بُعد بالجامعات السعودية في ظل تعليق الدراسة

تابع وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريّف مع عمداء التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد في الجامعات السعودية بمقر الجامعة السعودية الإلكترونية بالرياض مستوى الخدمات الإلكترونية التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات عبر المنصات الرقمية.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور الخريّف أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعليم وبتوجيهات ومتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي نائبه للجامعات الدكتور حاتم المرزوقي استكمالاً للجهود الوقائية المتبعة لمواجهة مستجدات الوضع الصحي القائم لفيروس كورونا، والاطمئنان على استمرارية التعليم عن بُعد للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية في مختلف مناطق المملكة بكفاءة وجودة عالية.

واستعرض الخريّف، خلال الاجتماع، خطط التعلّم الإلكتروني البديلة، والتي بدأت الجامعات بتطبيقها عبر عماداتها الإلكترونية ومراكز التعليم عن بُعد على خلفية قرار تعليق الدراسة، داعيًا مسؤولي التعليم عن بُعد في الجامعات إلى استمرار تقديم الخدمات بشكل فعّال لخدمة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، والتواصل بشكل مباشر مع الوزارة للاطلاع على كل المستجدات أولاً بأول وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم الخدمات التعليمية البديلة للطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم الجامعي.

وزارة التعليم وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي عبدالرحمن الخريف التعليم الإلكتروني التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريّف" يتابع مع عمداء التعليم الإلكتروني الخدمات الطلابية عبر المنصات الرقمية
سبق

تابع وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريّف مع عمداء التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد في الجامعات السعودية بمقر الجامعة السعودية الإلكترونية بالرياض مستوى الخدمات الإلكترونية التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات عبر المنصات الرقمية.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور الخريّف أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعليم وبتوجيهات ومتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي نائبه للجامعات الدكتور حاتم المرزوقي استكمالاً للجهود الوقائية المتبعة لمواجهة مستجدات الوضع الصحي القائم لفيروس كورونا، والاطمئنان على استمرارية التعليم عن بُعد للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية في مختلف مناطق المملكة بكفاءة وجودة عالية.

واستعرض الخريّف، خلال الاجتماع، خطط التعلّم الإلكتروني البديلة، والتي بدأت الجامعات بتطبيقها عبر عماداتها الإلكترونية ومراكز التعليم عن بُعد على خلفية قرار تعليق الدراسة، داعيًا مسؤولي التعليم عن بُعد في الجامعات إلى استمرار تقديم الخدمات بشكل فعّال لخدمة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، والتواصل بشكل مباشر مع الوزارة للاطلاع على كل المستجدات أولاً بأول وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم الخدمات التعليمية البديلة للطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم الجامعي.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:41 AM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
02:58 AM

"الخريّف" يتابع مع عمداء التعليم الإلكتروني الخدمات الطلابية عبر المنصات الرقمية

للاطمئنان على استمرارية التعليم عن بُعد بالجامعات السعودية في ظل تعليق الدراسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تابع وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي الدكتور عبدالرحمن الخريّف مع عمداء التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد في الجامعات السعودية بمقر الجامعة السعودية الإلكترونية بالرياض مستوى الخدمات الإلكترونية التعليمية المقدمة للطلاب والطالبات عبر المنصات الرقمية.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور الخريّف أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التعليم وبتوجيهات ومتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ومعالي نائبه للجامعات الدكتور حاتم المرزوقي استكمالاً للجهود الوقائية المتبعة لمواجهة مستجدات الوضع الصحي القائم لفيروس كورونا، والاطمئنان على استمرارية التعليم عن بُعد للطلاب والطالبات في الجامعات السعودية في مختلف مناطق المملكة بكفاءة وجودة عالية.

واستعرض الخريّف، خلال الاجتماع، خطط التعلّم الإلكتروني البديلة، والتي بدأت الجامعات بتطبيقها عبر عماداتها الإلكترونية ومراكز التعليم عن بُعد على خلفية قرار تعليق الدراسة، داعيًا مسؤولي التعليم عن بُعد في الجامعات إلى استمرار تقديم الخدمات بشكل فعّال لخدمة الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس، والتواصل بشكل مباشر مع الوزارة للاطلاع على كل المستجدات أولاً بأول وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم الخدمات التعليمية البديلة للطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم الجامعي.

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