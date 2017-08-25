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مستشفى "ملكية الجبيل" يدشّن خدمة نقل ذوي الإعاقة

بدعم من "مرافق" وبالتعاون مع "سواعد" للإعاقة الحركية

دشّن برنامج الخدمات الصحية في الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خدمة النقل الطبي غير الطارئ.

وتستهدف الخدمة نقل المرضى من ذوي الإعاقة وكبار السن إلى المرافق الصحية التابعة لبرنامج الخدمات الصحية عبر سيارة مجهزة برافعة هيدروليكية، وذلك بدعم من شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع.

حضر التدشين مدير مراكز طب الأسرة وإدارة التدريب والشؤون الاكاديمية بالمستشفى الدكتور عمر الشمري، ومدير إدارة الاتصال والإعلام بشركة مرافق سعيد العبدالله، والمدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري.

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مستشفى "ملكية الجبيل" يدشّن خدمة نقل ذوي الإعاقة
سبق

دشّن برنامج الخدمات الصحية في الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خدمة النقل الطبي غير الطارئ.

وتستهدف الخدمة نقل المرضى من ذوي الإعاقة وكبار السن إلى المرافق الصحية التابعة لبرنامج الخدمات الصحية عبر سيارة مجهزة برافعة هيدروليكية، وذلك بدعم من شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع.

حضر التدشين مدير مراكز طب الأسرة وإدارة التدريب والشؤون الاكاديمية بالمستشفى الدكتور عمر الشمري، ومدير إدارة الاتصال والإعلام بشركة مرافق سعيد العبدالله، والمدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
04:37 PM

مستشفى "ملكية الجبيل" يدشّن خدمة نقل ذوي الإعاقة

بدعم من "مرافق" وبالتعاون مع "سواعد" للإعاقة الحركية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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دشّن برنامج الخدمات الصحية في الهيئة الملكية بالجبيل بالتعاون مع جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خدمة النقل الطبي غير الطارئ.

وتستهدف الخدمة نقل المرضى من ذوي الإعاقة وكبار السن إلى المرافق الصحية التابعة لبرنامج الخدمات الصحية عبر سيارة مجهزة برافعة هيدروليكية، وذلك بدعم من شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع.

حضر التدشين مدير مراكز طب الأسرة وإدارة التدريب والشؤون الاكاديمية بالمستشفى الدكتور عمر الشمري، ومدير إدارة الاتصال والإعلام بشركة مرافق سعيد العبدالله، والمدير التنفيذي لجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري.

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