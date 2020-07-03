احتفلت عائلة الغروي، بعقد قران نجلها الشاب محمد أحمد محمد الغروي؛ وذلك على كريمة عبده أحمد هادي الغروي؛ وذلك في حفل عائلي بهيج بمحافظة صبيا؛ وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب تبعًا للإجراءات الاحترازية.
"محمد الغروي" يدخل "القفص الذهبي"
احتفلت عائلة الغروي، بعقد قران نجلها الشاب محمد أحمد محمد الغروي؛ وذلك على كريمة عبده أحمد هادي الغروي؛ وذلك في حفل عائلي بهيج بمحافظة صبيا؛ وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب تبعًا للإجراءات الاحترازية.
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"محمد الغروي" يدخل "القفص الذهبي"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-03
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
03:42 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
04:57 PM
"محمد الغروي" يدخل "القفص الذهبي"
احتفلت عائلة الغروي، بعقد قران نجلها الشاب محمد أحمد محمد الغروي؛ وذلك على كريمة عبده أحمد هادي الغروي؛ وذلك في حفل عائلي بهيج بمحافظة صبيا؛ وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب تبعًا للإجراءات الاحترازية.
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