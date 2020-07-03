النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4193 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 201801

"محمد الغروي" يدخل "القفص الذهبي"

احتفلت عائلة الغروي، بعقد قران نجلها الشاب محمد أحمد محمد الغروي؛ وذلك على كريمة عبده أحمد هادي الغروي؛ وذلك في حفل عائلي بهيج بمحافظة صبيا؛ وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب تبعًا للإجراءات الاحترازية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"محمد الغروي" يدخل "القفص الذهبي"
سبق

احتفلت عائلة الغروي، بعقد قران نجلها الشاب محمد أحمد محمد الغروي؛ وذلك على كريمة عبده أحمد هادي الغروي؛ وذلك في حفل عائلي بهيج بمحافظة صبيا؛ وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب تبعًا للإجراءات الاحترازية.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
03:42 PM
اخر تعديل
03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
04:57 PM

"محمد الغروي" يدخل "القفص الذهبي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
309

احتفلت عائلة الغروي، بعقد قران نجلها الشاب محمد أحمد محمد الغروي؛ وذلك على كريمة عبده أحمد هادي الغروي؛ وذلك في حفل عائلي بهيج بمحافظة صبيا؛ وسط حضور لفيف من الأهل والأقارب تبعًا للإجراءات الاحترازية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,549
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,691
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,487
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,764

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري
فندق رواندا

فندق رواندا

بدر الغامدي
الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة