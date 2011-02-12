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أهو النبأ اليقين عن اندلاع الحرب؟.. روسيا تخفض وجودها الدبلوماسي في أوكرانيا

"زاخاروفا" عزت التحرك إلى الخوف من استفزازات محتملة من كييف

أعلنت روسيا، اليوم "السبت"، خفض وجودها الدبلوماسي في أوكرانيا، في أحد أقوى المؤشرات على رجاحة التحذيرات المتصاعدة من غزو روسي محتمل لجارتها.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نقلته "يورونيوز": "خوفًا من استفزازات محتملة من نظام كييف أو دول أخرى، قررنا بالفعل ترشيد الطواقم في بعثات روسية في أوكرانيا".

وأضافت "زاخاروفا": "نظرًا لنفوذ واشنطن ولندن الكبير على كييف، نعتبر أن زملاءنا الأمريكيين والبريطانيين على علم ببعض التحركات التي يُعد لها في أوكرانيا التي من شأنها تعقيد الوضع بشكل كبير في مجال الأمن".

من ناحيتها دعت أوكرانيا مواطنيها إلى التحلي بالهدوء وعدم الاستسلام للهلع في وجه المخاوف المتزايدة من أن تكون روسيا تستعد لغزو جارتها.

ويأتي هذا النداء غداة دعوة الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا فورًا، بسبب تزايد التهديد بحصول هجوم روسي كبير يستهدف الجمهورية السوفياتية السابقة.

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أهو النبأ اليقين عن اندلاع الحرب؟.. روسيا تخفض وجودها الدبلوماسي في أوكرانيا
سبق

أعلنت روسيا، اليوم "السبت"، خفض وجودها الدبلوماسي في أوكرانيا، في أحد أقوى المؤشرات على رجاحة التحذيرات المتصاعدة من غزو روسي محتمل لجارتها.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نقلته "يورونيوز": "خوفًا من استفزازات محتملة من نظام كييف أو دول أخرى، قررنا بالفعل ترشيد الطواقم في بعثات روسية في أوكرانيا".

وأضافت "زاخاروفا": "نظرًا لنفوذ واشنطن ولندن الكبير على كييف، نعتبر أن زملاءنا الأمريكيين والبريطانيين على علم ببعض التحركات التي يُعد لها في أوكرانيا التي من شأنها تعقيد الوضع بشكل كبير في مجال الأمن".

من ناحيتها دعت أوكرانيا مواطنيها إلى التحلي بالهدوء وعدم الاستسلام للهلع في وجه المخاوف المتزايدة من أن تكون روسيا تستعد لغزو جارتها.

ويأتي هذا النداء غداة دعوة الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا فورًا، بسبب تزايد التهديد بحصول هجوم روسي كبير يستهدف الجمهورية السوفياتية السابقة.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
03:32 PM

أهو النبأ اليقين عن اندلاع الحرب؟.. روسيا تخفض وجودها الدبلوماسي في أوكرانيا

"زاخاروفا" عزت التحرك إلى الخوف من استفزازات محتملة من كييف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت روسيا، اليوم "السبت"، خفض وجودها الدبلوماسي في أوكرانيا، في أحد أقوى المؤشرات على رجاحة التحذيرات المتصاعدة من غزو روسي محتمل لجارتها.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نقلته "يورونيوز": "خوفًا من استفزازات محتملة من نظام كييف أو دول أخرى، قررنا بالفعل ترشيد الطواقم في بعثات روسية في أوكرانيا".

وأضافت "زاخاروفا": "نظرًا لنفوذ واشنطن ولندن الكبير على كييف، نعتبر أن زملاءنا الأمريكيين والبريطانيين على علم ببعض التحركات التي يُعد لها في أوكرانيا التي من شأنها تعقيد الوضع بشكل كبير في مجال الأمن".

من ناحيتها دعت أوكرانيا مواطنيها إلى التحلي بالهدوء وعدم الاستسلام للهلع في وجه المخاوف المتزايدة من أن تكون روسيا تستعد لغزو جارتها.

ويأتي هذا النداء غداة دعوة الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا فورًا، بسبب تزايد التهديد بحصول هجوم روسي كبير يستهدف الجمهورية السوفياتية السابقة.

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