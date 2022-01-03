النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سار": هذه شروط الحالة الصحية للمسافرين من أعمار 12 عامًا فأقل

خدمة العملاء بقطار شمال شرق عبر حسابها الرسمي على "تويتر"

أكدت الخطوط الحديدية السعودية "سار" على ضرورة أن تكون الحالة الصحية لجميع المسافرين من أعمار 12 سنة وما فوق "محصن بجرعتين أو معفى".

وقالت خدمة العملاء بقطار شمال شرق عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "امتثالًا لتوجيهات الجهات المختصة حاليًا يجب على جميع المسافرين على متن قطار سار الذين أعمارهم من 12 سنة وما فوق أن تكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصن بجرعتين أو معفى، والذين ما دون عمر 12 سنة يلزم أن تكون الحالة الصحية لم تثبت إصابته".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سار": هذه شروط الحالة الصحية للمسافرين من أعمار 12 عامًا فأقل
سبق

أكدت الخطوط الحديدية السعودية "سار" على ضرورة أن تكون الحالة الصحية لجميع المسافرين من أعمار 12 سنة وما فوق "محصن بجرعتين أو معفى".

وقالت خدمة العملاء بقطار شمال شرق عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "امتثالًا لتوجيهات الجهات المختصة حاليًا يجب على جميع المسافرين على متن قطار سار الذين أعمارهم من 12 سنة وما فوق أن تكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصن بجرعتين أو معفى، والذين ما دون عمر 12 سنة يلزم أن تكون الحالة الصحية لم تثبت إصابته".

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
04:00 PM

"سار": هذه شروط الحالة الصحية للمسافرين من أعمار 12 عامًا فأقل

خدمة العملاء بقطار شمال شرق عبر حسابها الرسمي على "تويتر"

A A A
خالد علي - الرياض
0
2,797

أكدت الخطوط الحديدية السعودية "سار" على ضرورة أن تكون الحالة الصحية لجميع المسافرين من أعمار 12 سنة وما فوق "محصن بجرعتين أو معفى".

وقالت خدمة العملاء بقطار شمال شرق عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "امتثالًا لتوجيهات الجهات المختصة حاليًا يجب على جميع المسافرين على متن قطار سار الذين أعمارهم من 12 سنة وما فوق أن تكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصن بجرعتين أو معفى، والذين ما دون عمر 12 سنة يلزم أن تكون الحالة الصحية لم تثبت إصابته".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,162
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,186
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة