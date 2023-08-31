النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كدسة" يطلع على سير العملية التدريبية بالكلية التقنية بجدة

أكد تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي بالقاعات والورش

قام مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة بزيارة تفقدية للكلية التقنية بجدة استهدفت الاطلاع على سير العملية التدريبية والوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة والخدمات التدريبية المقدّمة للمتدربين المستمرين بالكلية الذين بلغ عددهم (8563) متدرباً.

واطلع "كدسة" خلال زيارته على جهود الكلية الاحترازية عقب انطلاق التدريب ومتابعة حضور المتدربين، مؤكداً على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، منوهاً بتعاون المتدربين والتزامهم بتعليمات التباعد الجسدي في القاعات والورش، وجهود الكلية في هذا الشأن.

وكانت الكلية التقنية بجدة قد اعتمدت أسماء المقبولين في برامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443 هـ، وأكد عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن الكلية أعلنت قبول 1861 متدرباً في تخصصات الدبلوم التي تضم التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، وتخصص السلامة والصحة المهنية. وكذلك تخصصات البكالوريوس التي تشمل القوى والآلات الكهربائية، الإنتاج الميكانيكي، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، التشييد، الإدارة العامة، والمحاسبة.

وأضاف "عسلي" أن الكلية أنهت كافة استعداداتها لبدء التدريب بالكلية بدءاً من أول يوم تدريبي لاستقبال (8563) متدرباً مستمراً وسط إجراءات احترازية مشددة وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعا المتدربين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة مثل التباعد البدني ولبس الكمامة وفحص درجة الحرارة عند بوابات الدخول والتأكد من استخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين وتلافي التجمعات وتنظيف اليدين، فيما أكد على المتدربين الذين تظهر عليهم أعراض كورونا التواصل مع عيادة الكلية بتقنية جدة على الجوال (0539228970 ) للحصول على الإرشادات الصحية المناسبة واعتماد أعذار الغياب عن المحاضرات.


وفيما هنأ "عسلي" المتدربين المقبولين فقد دعاهم إلى مضاعفة جهودهم والعمل على تحقيق أهدافهم وخدمة الوطن، مؤكداً أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أخذت على عاتقها مواصلة تقديم التدريب بشكل احترافي ومواكبة مستجدات جائحة كورونا من خلال الحملات التوعوية استعداداً لهذا العام الذي يعود التدريب المباشر فيه بعد غياب بسبب الجائحة والتأكيد على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية التي تخضع للتقييم المستمر من قبل القائمين على الصحة والسلامة بالكلية.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كدسة" يطلع على سير العملية التدريبية بالكلية التقنية بجدة
سبق

قام مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة بزيارة تفقدية للكلية التقنية بجدة استهدفت الاطلاع على سير العملية التدريبية والوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة والخدمات التدريبية المقدّمة للمتدربين المستمرين بالكلية الذين بلغ عددهم (8563) متدرباً.

واطلع "كدسة" خلال زيارته على جهود الكلية الاحترازية عقب انطلاق التدريب ومتابعة حضور المتدربين، مؤكداً على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، منوهاً بتعاون المتدربين والتزامهم بتعليمات التباعد الجسدي في القاعات والورش، وجهود الكلية في هذا الشأن.

وكانت الكلية التقنية بجدة قد اعتمدت أسماء المقبولين في برامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443 هـ، وأكد عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن الكلية أعلنت قبول 1861 متدرباً في تخصصات الدبلوم التي تضم التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، وتخصص السلامة والصحة المهنية. وكذلك تخصصات البكالوريوس التي تشمل القوى والآلات الكهربائية، الإنتاج الميكانيكي، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، التشييد، الإدارة العامة، والمحاسبة.

وأضاف "عسلي" أن الكلية أنهت كافة استعداداتها لبدء التدريب بالكلية بدءاً من أول يوم تدريبي لاستقبال (8563) متدرباً مستمراً وسط إجراءات احترازية مشددة وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعا المتدربين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة مثل التباعد البدني ولبس الكمامة وفحص درجة الحرارة عند بوابات الدخول والتأكد من استخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين وتلافي التجمعات وتنظيف اليدين، فيما أكد على المتدربين الذين تظهر عليهم أعراض كورونا التواصل مع عيادة الكلية بتقنية جدة على الجوال (0539228970 ) للحصول على الإرشادات الصحية المناسبة واعتماد أعذار الغياب عن المحاضرات.


وفيما هنأ "عسلي" المتدربين المقبولين فقد دعاهم إلى مضاعفة جهودهم والعمل على تحقيق أهدافهم وخدمة الوطن، مؤكداً أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أخذت على عاتقها مواصلة تقديم التدريب بشكل احترافي ومواكبة مستجدات جائحة كورونا من خلال الحملات التوعوية استعداداً لهذا العام الذي يعود التدريب المباشر فيه بعد غياب بسبب الجائحة والتأكيد على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية التي تخضع للتقييم المستمر من قبل القائمين على الصحة والسلامة بالكلية.


30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
09:54 PM

"كدسة" يطلع على سير العملية التدريبية بالكلية التقنية بجدة

أكد تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي بالقاعات والورش

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
157

قام مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة بزيارة تفقدية للكلية التقنية بجدة استهدفت الاطلاع على سير العملية التدريبية والوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة والخدمات التدريبية المقدّمة للمتدربين المستمرين بالكلية الذين بلغ عددهم (8563) متدرباً.

واطلع "كدسة" خلال زيارته على جهود الكلية الاحترازية عقب انطلاق التدريب ومتابعة حضور المتدربين، مؤكداً على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، منوهاً بتعاون المتدربين والتزامهم بتعليمات التباعد الجسدي في القاعات والورش، وجهود الكلية في هذا الشأن.

وكانت الكلية التقنية بجدة قد اعتمدت أسماء المقبولين في برامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443 هـ، وأكد عميد الكلية المهندس جميل بن سعيد عسلي أن الكلية أعلنت قبول 1861 متدرباً في تخصصات الدبلوم التي تضم التسويق، والإدارة المكتبية، المحاسبة، القوى الكهربائية، التقنية المدنية، التقنية المعمارية، إدارة الفندقة، السفر والسياحة، تقنية الإنتاج، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، وتخصص السلامة والصحة المهنية. وكذلك تخصصات البكالوريوس التي تشمل القوى والآلات الكهربائية، الإنتاج الميكانيكي، ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، التشييد، الإدارة العامة، والمحاسبة.

وأضاف "عسلي" أن الكلية أنهت كافة استعداداتها لبدء التدريب بالكلية بدءاً من أول يوم تدريبي لاستقبال (8563) متدرباً مستمراً وسط إجراءات احترازية مشددة وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعا المتدربين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة مثل التباعد البدني ولبس الكمامة وفحص درجة الحرارة عند بوابات الدخول والتأكد من استخدام تطبيق "توكلنا" للتأكد من حالة التحصين وتلافي التجمعات وتنظيف اليدين، فيما أكد على المتدربين الذين تظهر عليهم أعراض كورونا التواصل مع عيادة الكلية بتقنية جدة على الجوال (0539228970 ) للحصول على الإرشادات الصحية المناسبة واعتماد أعذار الغياب عن المحاضرات.


وفيما هنأ "عسلي" المتدربين المقبولين فقد دعاهم إلى مضاعفة جهودهم والعمل على تحقيق أهدافهم وخدمة الوطن، مؤكداً أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أخذت على عاتقها مواصلة تقديم التدريب بشكل احترافي ومواكبة مستجدات جائحة كورونا من خلال الحملات التوعوية استعداداً لهذا العام الذي يعود التدريب المباشر فيه بعد غياب بسبب الجائحة والتأكيد على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية التي تخضع للتقييم المستمر من قبل القائمين على الصحة والسلامة بالكلية.


اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,192
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,735
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,650

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة