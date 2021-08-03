هنا عواصف رعدية وغبار وأمطار.. "خارطة طقس الثلاثاء" يرسمها "الحصيني"
قال: أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا بمعظم المناطق.. ورياح نشطة بين المرتفعات
تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، وجنوب الأفلاج).
وتابع: "رياح نشطة وغبار بين المرتفعات ووادي الدواسر حتى نجران؛ إلا أن يصرفها الله".
هنا عواصف رعدية وغبار وأمطار.. "خارطة طقس الثلاثاء" يرسمها "الحصيني"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-03
تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، وجنوب الأفلاج).
وتابع: "رياح نشطة وغبار بين المرتفعات ووادي الدواسر حتى نجران؛ إلا أن يصرفها الله".
03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
08:38 AM
هنا عواصف رعدية وغبار وأمطار.. "خارطة طقس الثلاثاء" يرسمها "الحصيني"
قال: أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا بمعظم المناطق.. ورياح نشطة بين المرتفعات
تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، وجنوب الأفلاج).
وتابع: "رياح نشطة وغبار بين المرتفعات ووادي الدواسر حتى نجران؛ إلا أن يصرفها الله".