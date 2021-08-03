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هنا عواصف رعدية وغبار وأمطار.. "خارطة طقس الثلاثاء" يرسمها "الحصيني"

قال: أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا بمعظم المناطق.. ورياح نشطة بين المرتفعات

‏تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، وجنوب الأفلاج).

وتابع: "‏رياح نشطة وغبار بين المرتفعات ووادي الدواسر حتى نجران؛ إلا أن يصرفها الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هنا عواصف رعدية وغبار وأمطار.. "خارطة طقس الثلاثاء" يرسمها "الحصيني"
سبق

‏تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، وجنوب الأفلاج).

وتابع: "‏رياح نشطة وغبار بين المرتفعات ووادي الدواسر حتى نجران؛ إلا أن يصرفها الله".

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
08:38 AM

هنا عواصف رعدية وغبار وأمطار.. "خارطة طقس الثلاثاء" يرسمها "الحصيني"

قال: أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا بمعظم المناطق.. ورياح نشطة بين المرتفعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‏تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة وعواصف رعدية على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، وجنوب الأفلاج).

وتابع: "‏رياح نشطة وغبار بين المرتفعات ووادي الدواسر حتى نجران؛ إلا أن يصرفها الله".

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