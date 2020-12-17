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"الجبير" يبحث مجمل القضايا مع السفير الفرنسي ووزير خارجية اليونان

في لقاءين منفصلين بالرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض، اليوم، في لقاءين منفصلين: السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت، ووزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.

وجرى خلال اللقاءين بحثُ العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأول: مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، فيما حضر اللقاءين مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم.

وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير الفرنسي وزير خارجية اليونان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يبحث مجمل القضايا مع السفير الفرنسي ووزير خارجية اليونان
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض، اليوم، في لقاءين منفصلين: السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت، ووزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.

وجرى خلال اللقاءين بحثُ العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأول: مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، فيما حضر اللقاءين مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
04:52 PM

"الجبير" يبحث مجمل القضايا مع السفير الفرنسي ووزير خارجية اليونان

في لقاءين منفصلين بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض، اليوم، في لقاءين منفصلين: السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت، ووزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.

وجرى خلال اللقاءين بحثُ العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأول: مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، فيما حضر اللقاءين مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية المكلف سلطان الخزيم.

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