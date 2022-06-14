تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية الدكتور إيه كي عبدالمؤمن. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها جهود البلدين في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بنجلاديش وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-14 تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها جهود البلدين في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441 04:10 PM

فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بنجلاديش استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها جهود مواجهة "كورونا"





A A A





4 مشاركة

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها جهود البلدين في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.