النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4233 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 127541

فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بنجلاديش

استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها جهود مواجهة "كورونا"

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها جهود البلدين في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بنجلاديش
سبق

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها جهود البلدين في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
04:10 PM

فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بنجلاديش

استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها جهود مواجهة "كورونا"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
273

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها جهود البلدين في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,081
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,744
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,668
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,213

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة