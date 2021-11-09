وكيل إمارة المنطقة الشرقية: قيادة حكيمة أسهمت في تطور ونهضة بلادنا

المملكة في مقدمة دول العالم في النمو والازدهار والتنمية الشاملة والمستدامة

أكد وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال أن ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" فرصة لنستعيد كثيراً من ملاحم البناء والتأسيس التي أسهمت في تطور ونهضة بلادنا الغالية حتى وصلنا هذا العهد الزاهر الذي حدثت فيه تحولات جوهرية في منظومة الدولة، وأصبحت المملكة ضمن مقدمة دول العالم في النمو والازدهار والتنمية الشاملة والمستدامة، ولا أدل على ذلك من رئاستها الأخيرة لقمة مجموعة العشرين الأكبر اقتصادياً على المستوى الدولي.

وأضاف: نجحت بلادنا في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" في تحقيق منجزات تاريخية غير مسبوقة على كافة الصعد، وتحققت معدلات نمو قياسية بفضل الله تعالى ثم قيادة مليكنا وعضده ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، حيث تعمل الدولة وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تمثل منهج عمل متكامل ينتظم جميع القطاعات وينفذ برامج ومبادرات طموحة تُسهم في تحقيق المستهدفات التي تؤسس لدولة تمتلك جميع مقومات المستقبل.

وقال الدكتور البتال إنها ذكرى غالية على قلوبنا، تلهمنا ونمضي بها معاً في طريق المجد لمزيد من العمل من أجل أن تحقق المملكة أهدافها الإستراتيجية على المدى البعيد، وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" يتواصل العطاء الذي يبني بلادنا الغالية، ويرتفع بها عالياً في سماءات الإبداع التنموي، فأمامنا كثير من العمل الذي يحتاج إلى تلك الهمة التي أكد سمو ولي العهد قوتها التي تماثل جبل طويق، وكلنا ثقة في عزيمة أبناء المملكة وحرصهم وسعيهم من أجل رفعة شأن المملكة في المحافل الدولية في كل مجال، وعلى نهج وتوجيهات سلمان الخير نكتسب مزيداً من الطاقة والقدرة لبناء هذه البلاد العظيمة.