صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة، أسفرت عن تمكن الدوريات الميدانية بقطاع هروب بمنطقة جازان، من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بحوزته (380) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته.
وقال "الكنعان": تمت إحالته إلى جهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
دوريات مجاهدي جازان تضبط 380 كجم قات
داخل مركبة مواطن في العقد الثالث من العمر
صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة، أسفرت عن تمكن الدوريات الميدانية بقطاع هروب بمنطقة جازان، من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بحوزته (380) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته.
وقال "الكنعان": تمت إحالته إلى جهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة، أسفرت عن تمكن الدوريات الميدانية بقطاع هروب بمنطقة جازان، من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بحوزته (380) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته.
دوريات مجاهدي جازان تضبط 380 كجم قات
داخل مركبة مواطن في العقد الثالث من العمر
صرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين عبدالمجيد الكنعان، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة، أسفرت عن تمكن الدوريات الميدانية بقطاع هروب بمنطقة جازان، من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بحوزته (380) كيلو جرامًا من مادة القات المخدر مخبأة داخل مركبته.
وقال "الكنعان": تمت إحالته إلى جهة الاختصاص؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.