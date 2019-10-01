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ضبط مدرستين غير مرخصتين  تدرسان الجالية الأفريقية بالمدينة

تفتقر لأدوات السلامة وتم إخلاء الطلاب وتسليمهم لآبائهم

أخلت اليوم خمس جهات حكومية بالمدينة المنورة أكثر من مائتين طالب وطالبة من مدرستين وهميتين في أحد الأحياء الغربية، حيث تم تسليم الطلاب لذويهم، وتحويل المعلمين للوافدين تمهيداً لإحالة المسؤولين عن تلك المدرسة للجهات المختصة لاتّخاذ الإجراءات المناسبة لمثل هذه الحالات.

ووفقاً لمصادر "سبق" أن المدرسة غير مصرح لها ولا يوجد لديها أي إثباتات رسمية من الجهات المعنية تؤهلها لتعليم، فضلاً عن افتقادها وسائل السلامة، كما أكدت المصادر أن المدرستين تقومان بتعليم الجالية الأفريقية، وأكثر طلابها من المقيمين بالمدينة المنورة.


وشاركت في إغلاق المدرستين قوة الضبط الميداني بإدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة المدينة المنورة، وفرع وزارة العمل، وزارة التجاره، وإدارة التعليم بالمنطقة، وفرق الدفاع المدني.

وأشرفت الجهات المعنية على خروج الطلاب من تلك المدرستين، وتسليمهم لذويهم فيما تعاملت العناصر النسائية العاملة مع الجهات المعنية في متابعة الوضع داخل مدرسة البنات.

وتُعد هذه المرة الرابعة في ضبط مدارس مخالفة في أحياء المدينة المنورة منذ انطلاق حملة وطن بلا مخالف تنفذها شرطة منطقة المدينة المنورة وفروع الأمن العام بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط مدرستين غير مرخصتين  تدرسان الجالية الأفريقية بالمدينة
سبق

أخلت اليوم خمس جهات حكومية بالمدينة المنورة أكثر من مائتين طالب وطالبة من مدرستين وهميتين في أحد الأحياء الغربية، حيث تم تسليم الطلاب لذويهم، وتحويل المعلمين للوافدين تمهيداً لإحالة المسؤولين عن تلك المدرسة للجهات المختصة لاتّخاذ الإجراءات المناسبة لمثل هذه الحالات.

ووفقاً لمصادر "سبق" أن المدرسة غير مصرح لها ولا يوجد لديها أي إثباتات رسمية من الجهات المعنية تؤهلها لتعليم، فضلاً عن افتقادها وسائل السلامة، كما أكدت المصادر أن المدرستين تقومان بتعليم الجالية الأفريقية، وأكثر طلابها من المقيمين بالمدينة المنورة.


وشاركت في إغلاق المدرستين قوة الضبط الميداني بإدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة المدينة المنورة، وفرع وزارة العمل، وزارة التجاره، وإدارة التعليم بالمنطقة، وفرق الدفاع المدني.

وأشرفت الجهات المعنية على خروج الطلاب من تلك المدرستين، وتسليمهم لذويهم فيما تعاملت العناصر النسائية العاملة مع الجهات المعنية في متابعة الوضع داخل مدرسة البنات.

وتُعد هذه المرة الرابعة في ضبط مدارس مخالفة في أحياء المدينة المنورة منذ انطلاق حملة وطن بلا مخالف تنفذها شرطة منطقة المدينة المنورة وفروع الأمن العام بالمنطقة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
03:55 PM

ضبط مدرستين غير مرخصتين  تدرسان الجالية الأفريقية بالمدينة

تفتقر لأدوات السلامة وتم إخلاء الطلاب وتسليمهم لآبائهم

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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2,412

أخلت اليوم خمس جهات حكومية بالمدينة المنورة أكثر من مائتين طالب وطالبة من مدرستين وهميتين في أحد الأحياء الغربية، حيث تم تسليم الطلاب لذويهم، وتحويل المعلمين للوافدين تمهيداً لإحالة المسؤولين عن تلك المدرسة للجهات المختصة لاتّخاذ الإجراءات المناسبة لمثل هذه الحالات.

ووفقاً لمصادر "سبق" أن المدرسة غير مصرح لها ولا يوجد لديها أي إثباتات رسمية من الجهات المعنية تؤهلها لتعليم، فضلاً عن افتقادها وسائل السلامة، كما أكدت المصادر أن المدرستين تقومان بتعليم الجالية الأفريقية، وأكثر طلابها من المقيمين بالمدينة المنورة.


وشاركت في إغلاق المدرستين قوة الضبط الميداني بإدارة الضبط الإداري بشرطة منطقة المدينة المنورة، وفرع وزارة العمل، وزارة التجاره، وإدارة التعليم بالمنطقة، وفرق الدفاع المدني.

وأشرفت الجهات المعنية على خروج الطلاب من تلك المدرستين، وتسليمهم لذويهم فيما تعاملت العناصر النسائية العاملة مع الجهات المعنية في متابعة الوضع داخل مدرسة البنات.

وتُعد هذه المرة الرابعة في ضبط مدارس مخالفة في أحياء المدينة المنورة منذ انطلاق حملة وطن بلا مخالف تنفذها شرطة منطقة المدينة المنورة وفروع الأمن العام بالمنطقة.

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