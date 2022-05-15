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"أمانة الشرقية" تكشف سبب منع عيّنات التجربة بمحال العطور وتوجّه

حذّّرت من استبدال وإرجاع مستحضرات التجميل والمواد الشخصية بعد الفتح

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن بدء توجيه محال العطور ومستحضرات التجميل بالأسواق التجارية، بمنع تجربة عيّنات العطور ومستحضرات التجميل، استكمالاً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المستهلكين، وما تترتب عليه لصحة الإنسان، إذ شدّدت الجهات المختصة وبعد دراسات قامت بها بتفادي استعمال عيّنات التجربة الموجودة في المتاجر والمحال المخصصة لبيعها، خاصة أنها متاحة لكل زوّار المعارض، الأمر الذي قد يتسبّب في انتشار العدوى ونقل الأمراض.

وفي ذات السياق، حذّرت الأمانة من استبدال واسترجاع مستحضرات التجميل والمواد الشخصية بعد الفتح، ومنعت ذلك قطعياً كإجراءٍ احترازي إثر الجائحة.

كما وجّهت الأمانة كل البلديات والمراقبين للقيام بجولات رقابية؛ للتأكّد من تطبيق التوجيه، حيث شكلت فرقاً مختصة من جميع الإدارات المعنية في الأمانة لمتابعة التنفيذ والرفع بالتقارير اليومية.

هذا ودَعت المواطنين والمقيمين كافة إلى تكاتفهم مع الأمانة والبلديات، والالتزام بهذه التعليمات التي من شأنها الحفاظ على صحتهم والتبليغ عن أي مُنشأة تُخالف ما يأتي ضمن التوجيه عبر التواصل مع مركز البلاغات (940) أو قنوات الأمانة الإلكترونية الرسمية.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الشرقية" تكشف سبب منع عيّنات التجربة بمحال العطور وتوجّه
سبق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن بدء توجيه محال العطور ومستحضرات التجميل بالأسواق التجارية، بمنع تجربة عيّنات العطور ومستحضرات التجميل، استكمالاً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المستهلكين، وما تترتب عليه لصحة الإنسان، إذ شدّدت الجهات المختصة وبعد دراسات قامت بها بتفادي استعمال عيّنات التجربة الموجودة في المتاجر والمحال المخصصة لبيعها، خاصة أنها متاحة لكل زوّار المعارض، الأمر الذي قد يتسبّب في انتشار العدوى ونقل الأمراض.

وفي ذات السياق، حذّرت الأمانة من استبدال واسترجاع مستحضرات التجميل والمواد الشخصية بعد الفتح، ومنعت ذلك قطعياً كإجراءٍ احترازي إثر الجائحة.

كما وجّهت الأمانة كل البلديات والمراقبين للقيام بجولات رقابية؛ للتأكّد من تطبيق التوجيه، حيث شكلت فرقاً مختصة من جميع الإدارات المعنية في الأمانة لمتابعة التنفيذ والرفع بالتقارير اليومية.

هذا ودَعت المواطنين والمقيمين كافة إلى تكاتفهم مع الأمانة والبلديات، والالتزام بهذه التعليمات التي من شأنها الحفاظ على صحتهم والتبليغ عن أي مُنشأة تُخالف ما يأتي ضمن التوجيه عبر التواصل مع مركز البلاغات (940) أو قنوات الأمانة الإلكترونية الرسمية.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
03:51 PM

"أمانة الشرقية" تكشف سبب منع عيّنات التجربة بمحال العطور وتوجّه

حذّّرت من استبدال وإرجاع مستحضرات التجميل والمواد الشخصية بعد الفتح

A A A
حامد العلي - الدمام
0
3,408

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن بدء توجيه محال العطور ومستحضرات التجميل بالأسواق التجارية، بمنع تجربة عيّنات العطور ومستحضرات التجميل، استكمالاً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المستهلكين، وما تترتب عليه لصحة الإنسان، إذ شدّدت الجهات المختصة وبعد دراسات قامت بها بتفادي استعمال عيّنات التجربة الموجودة في المتاجر والمحال المخصصة لبيعها، خاصة أنها متاحة لكل زوّار المعارض، الأمر الذي قد يتسبّب في انتشار العدوى ونقل الأمراض.

وفي ذات السياق، حذّرت الأمانة من استبدال واسترجاع مستحضرات التجميل والمواد الشخصية بعد الفتح، ومنعت ذلك قطعياً كإجراءٍ احترازي إثر الجائحة.

كما وجّهت الأمانة كل البلديات والمراقبين للقيام بجولات رقابية؛ للتأكّد من تطبيق التوجيه، حيث شكلت فرقاً مختصة من جميع الإدارات المعنية في الأمانة لمتابعة التنفيذ والرفع بالتقارير اليومية.

هذا ودَعت المواطنين والمقيمين كافة إلى تكاتفهم مع الأمانة والبلديات، والالتزام بهذه التعليمات التي من شأنها الحفاظ على صحتهم والتبليغ عن أي مُنشأة تُخالف ما يأتي ضمن التوجيه عبر التواصل مع مركز البلاغات (940) أو قنوات الأمانة الإلكترونية الرسمية.

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