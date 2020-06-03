حرمان متصدر الدوري التركي من المشاركة في البطولات الأوروبية

لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ،الأربعاء، عن استبعاد نادي طرابزون سبور متصدر الدوري التركي من مسابقاته القارية لعام واحد لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.



وسيغيب بالتالي الفريق عن أي مسابقة أوروبية يتأهل إليها تالياً، أكان في موسم 2020-2021 أو 2021-2022.

وقال (اليويفا ) في بيان إن طرابزون أخفق في الالتزام بشروط تسوية توصل إليها مع الاتحاد القاري في 2016 عندما تبين خرقه للقواعد.

وأضاف أن هذا الإيقاف سيتم تنفيذه في حال تأهل طرابزون إلى إحدى بطولتي أوروبا الموسم المقبل أو موسم 2021-2022 لكن لن يتم تنفيذه بعد ذلك.

وعوقب طرابزون سبور لعدم احترامه اتفاقاً أبرم عام 2016 وعد فيه بتحقيق توازن مالي في حساباته لعام 2019.

ويتصدر طرابزون سبور ترتيب الدوري التركي "سوبر ليغ" بفارق المواجهات المباشرة مع باشاك شهير، علماً أن المنافسات ستستأنف في 12 يونيو بعد أن توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتأهل بطل تركيا مباشرة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، لذا ستكون ضربة قوية في حال توج طرابزون سبور باللقب.