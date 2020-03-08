إمارة الجوف تؤجل مهرجانين في المنطقة لإجراءات وقائية من "كورونا"

"الزيتون" الذي كان مقررًا انعقاده في مدينة سكاكا إضافة إلى "التمور"

أعلنت إمارة منطقة الجوف عن تأجيل مهرجان الزيتون الذي سينعقد في مدينة سكاكا في 23 مارس لهذا العام، وتأجيل مهرجان التمور، الذي أعلن سابقًا أنه سيُقام في تاريخ 1 إبريل من هذا العام.

وتفصيلاً؛ بناءً على ما وجّه به أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بتأجيل المهرجانين، كإجراء احترازي حرصًا على سلامة الجميع، فقد تم تأجيل مهرجان زيتون الجوف الثالث عشر، ومهرجان تمور الجوف السابع وذلك لأسباب وقائية تتعلق بفيروس كورونا.