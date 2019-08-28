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"التعليم" تعلن جاهزيتها للعام الدراسي بـ25 ألف حافلة ومركبة

تخدم أكثر من 18 ألف مدرسة في جميع المناطق

أتمت وزارة التعليم استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1441هـ، حيث ضخت أكثر من 3100 حافلة مدرسية جديدة إلى الميدان التعليمي ليصل إجمالي أسطول النقل المدرسي هذا العام إلى 25 ألف حافلة ومركبة.

وأكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، على توفير خدمة النقل لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام، تخدم أكثر من 18 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة، وكذلك توفيرها لـ 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من 2890 مدرسة عبر توفير 4500 حافلة ومركبة.

وأضافت "الشهري" أن التعليم ركّزت على إنجاز وتطوير عدد من الجوانب الرئيسة المرتبطة بتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق معايير تضمن الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين.

وقالت إن تصنيع هذه الحافلات يأتي ضمن العقود التي وقّعتها الشركة مؤخراً مع ثمانية من المتعهدين والمستثمرين لتنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، لمدة أربعة أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تعلن جاهزيتها للعام الدراسي بـ25 ألف حافلة ومركبة
سبق

أتمت وزارة التعليم استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1441هـ، حيث ضخت أكثر من 3100 حافلة مدرسية جديدة إلى الميدان التعليمي ليصل إجمالي أسطول النقل المدرسي هذا العام إلى 25 ألف حافلة ومركبة.

وأكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، على توفير خدمة النقل لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام، تخدم أكثر من 18 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة، وكذلك توفيرها لـ 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من 2890 مدرسة عبر توفير 4500 حافلة ومركبة.

وأضافت "الشهري" أن التعليم ركّزت على إنجاز وتطوير عدد من الجوانب الرئيسة المرتبطة بتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق معايير تضمن الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين.

وقالت إن تصنيع هذه الحافلات يأتي ضمن العقود التي وقّعتها الشركة مؤخراً مع ثمانية من المتعهدين والمستثمرين لتنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، لمدة أربعة أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
04:46 PM

"التعليم" تعلن جاهزيتها للعام الدراسي بـ25 ألف حافلة ومركبة

تخدم أكثر من 18 ألف مدرسة في جميع المناطق

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
16
6,534

أتمت وزارة التعليم استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1441هـ، حيث ضخت أكثر من 3100 حافلة مدرسية جديدة إلى الميدان التعليمي ليصل إجمالي أسطول النقل المدرسي هذا العام إلى 25 ألف حافلة ومركبة.

وأكدت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم للتعليم العام، ابتسام الشهري، على توفير خدمة النقل لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام، تخدم أكثر من 18 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة، وكذلك توفيرها لـ 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يدرسون في أكثر من 2890 مدرسة عبر توفير 4500 حافلة ومركبة.

وأضافت "الشهري" أن التعليم ركّزت على إنجاز وتطوير عدد من الجوانب الرئيسة المرتبطة بتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق معايير تضمن الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين.

وقالت إن تصنيع هذه الحافلات يأتي ضمن العقود التي وقّعتها الشركة مؤخراً مع ثمانية من المتعهدين والمستثمرين لتنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، لمدة أربعة أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ.

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