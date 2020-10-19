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الهلال: إعارة الواكد للقادسية.. وعودة "كاريلو" للتدريبات

الفرج يواصل برنامجه التأهيلي

شارك البيروفي أندريه كاريلو محترف الهلال، في تدريبات فريقه، اليوم الاثنين، بعد خروجه من العزل الصحي الذي خضع له بعد عودته من المشاركة الدولية، كما ظهر سلمان الفرج في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي.

ونفذ مدرب الفريق الروماني رازفان، مناورة على جزء من الملعب شهدت مشاركة سالم الدوسري وحمد العبدان.

من جانب آخر أعارت إدارة الهلال، محمد الواكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم إلى القادسية لمدة موسم رياضي واحد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: إعارة الواكد للقادسية.. وعودة "كاريلو" للتدريبات
سبق

شارك البيروفي أندريه كاريلو محترف الهلال، في تدريبات فريقه، اليوم الاثنين، بعد خروجه من العزل الصحي الذي خضع له بعد عودته من المشاركة الدولية، كما ظهر سلمان الفرج في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي.

ونفذ مدرب الفريق الروماني رازفان، مناورة على جزء من الملعب شهدت مشاركة سالم الدوسري وحمد العبدان.

من جانب آخر أعارت إدارة الهلال، محمد الواكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم إلى القادسية لمدة موسم رياضي واحد.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
11:21 PM

الهلال: إعارة الواكد للقادسية.. وعودة "كاريلو" للتدريبات

الفرج يواصل برنامجه التأهيلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك البيروفي أندريه كاريلو محترف الهلال، في تدريبات فريقه، اليوم الاثنين، بعد خروجه من العزل الصحي الذي خضع له بعد عودته من المشاركة الدولية، كما ظهر سلمان الفرج في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي.

ونفذ مدرب الفريق الروماني رازفان، مناورة على جزء من الملعب شهدت مشاركة سالم الدوسري وحمد العبدان.

من جانب آخر أعارت إدارة الهلال، محمد الواكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم إلى القادسية لمدة موسم رياضي واحد.

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