مقتل متظاهر عراقي برصاص قوات الأمن خلال احتجاج في بغداد

إصابة 13 بحروق متفاوتة واختناقات

قتل متظاهر عراقي اليوم (الثلاثاء) برصاص القوات الأمنية في بغداد؛ إثر تفريقها مظاهرة انطلقت في وقت سابق للمطالبة بمحاسبة قتلة ناشطين مناهضين للنظام السياسي، وسط شعورٍ بالإحباط والفشل بإزاء الحكومة الحالية.

وأوضح مصدر طبي أن المتظاهر فارق الحياة بعد نصف ساعة من وصوله للمستشفى؛ نتيجة إصابته بطلق ناري في الرقبة.

وأضاف أن 13 متظاهراً آخرين أصيبوا بجروح نتيجة اختناقات وحروق متفاوتة من قنابل دخان وغاز، وفقاً لـ"فرانس 24".

وشارك الآلاف في المظاهرة، التي ضمت أشخاصاً من مدن جنوبية مثل الناصرية وكربلاء، ورفعوا صور ناشطين تعرضوا للاغتيال، لاسيما إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، الذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله بمسدسات مزوّدة بكواتم للصوت.