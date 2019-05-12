النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية : تمديد فترة السماح في التجول والنشاطات التجارية إلى نهاية يوم 29 رمضان .. ومنع كامل للتجول أيام العيد في عموم المملكة

دراسة صينية تكشف عن خلايا مناعية يطوّرها 95% من متعافي كورونا

أجراها باحثون من جامعة شونكينغ بعد دراسة عينات دم من 285 مريضًا مصابًا

توصل باحثون صينيون من جامعة شونكينغ الطبية، إلى أن كل من يصاب ب"كوفيد 19" يطوّر أجساماً مضادة له.

وتبيّن لهم بعد دراسة عينات دم من 285 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا، أنه خلال الأسبوع الأول من التشخيص 40 بالمئة من هؤلاء طوّر أجساماً مضادة قصيرة المدى، في حين قام 95 % منهم بالمثل في غضون أسبوعين. علماً أن جميع المصابين قد طوروا أجساماً مضادة طويلة المدى خلال ثلاثة أسابيع من الإصابة.


وتوصل البحث إلى أن 95% من المرضى البالغ عددهم 285 يطورون النوعين من الخلايا المناعية التي تحارب الفيروس. إلا أن أسئلةً عديدة لا تزال تحوم حول الأجسام المضادة تلك؛ بمعنى أنه هل جميع المصابين يطوّرونها بالفعل وفي مستوى منها كفيل بضمان الحماية، وإلى أي مدى تدوم تلك الحماية، نقلاً عن "ديلي ميل". ويتوجب على فريق البحث في الصين متابعة العمل للتوصل إلى نتائج في هذا الإطار.

أشار الدكتور فرانسيس كولينز من معاهد الصحة الوطنية الأميركية بالقول: "ما زال الطريق طويلاً في مجال الاختبارات على كل من الفيروس والأجسام المضادة فيما يتعلق ب(كوفيد 19). لكن سيكون من الممكن بعد أن بدأت هذه الدراسة بفك أحجية المناعة والأجسام المضادة أن نعرف المزيد بخصوص استجابة الجسم لسارس ولكوف 2، ونحقق هدفنا بالتوصل إلى حماية آمنة فعالة ومستدامة لمحاربة هذا المرض الفتاك".

لا يزال من غير الواضح مدى استمرار الحماية من عودة الإصابة بالفيروس، إلا أن الدراسة توفر أدلة واعدة بأن جميع المصابين سيحظون بنوع من المناعة ضد المرض.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
دراسة صينية تكشف عن خلايا مناعية يطوّرها 95% من متعافي كورونا
سبق

توصل باحثون صينيون من جامعة شونكينغ الطبية، إلى أن كل من يصاب ب"كوفيد 19" يطوّر أجساماً مضادة له.

وتبيّن لهم بعد دراسة عينات دم من 285 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا، أنه خلال الأسبوع الأول من التشخيص 40 بالمئة من هؤلاء طوّر أجساماً مضادة قصيرة المدى، في حين قام 95 % منهم بالمثل في غضون أسبوعين. علماً أن جميع المصابين قد طوروا أجساماً مضادة طويلة المدى خلال ثلاثة أسابيع من الإصابة.


وتوصل البحث إلى أن 95% من المرضى البالغ عددهم 285 يطورون النوعين من الخلايا المناعية التي تحارب الفيروس. إلا أن أسئلةً عديدة لا تزال تحوم حول الأجسام المضادة تلك؛ بمعنى أنه هل جميع المصابين يطوّرونها بالفعل وفي مستوى منها كفيل بضمان الحماية، وإلى أي مدى تدوم تلك الحماية، نقلاً عن "ديلي ميل". ويتوجب على فريق البحث في الصين متابعة العمل للتوصل إلى نتائج في هذا الإطار.

أشار الدكتور فرانسيس كولينز من معاهد الصحة الوطنية الأميركية بالقول: "ما زال الطريق طويلاً في مجال الاختبارات على كل من الفيروس والأجسام المضادة فيما يتعلق ب(كوفيد 19). لكن سيكون من الممكن بعد أن بدأت هذه الدراسة بفك أحجية المناعة والأجسام المضادة أن نعرف المزيد بخصوص استجابة الجسم لسارس ولكوف 2، ونحقق هدفنا بالتوصل إلى حماية آمنة فعالة ومستدامة لمحاربة هذا المرض الفتاك".

لا يزال من غير الواضح مدى استمرار الحماية من عودة الإصابة بالفيروس، إلا أن الدراسة توفر أدلة واعدة بأن جميع المصابين سيحظون بنوع من المناعة ضد المرض.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
09:14 PM

دراسة صينية تكشف عن خلايا مناعية يطوّرها 95% من متعافي كورونا

أجراها باحثون من جامعة شونكينغ بعد دراسة عينات دم من 285 مريضًا مصابًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,451

توصل باحثون صينيون من جامعة شونكينغ الطبية، إلى أن كل من يصاب ب"كوفيد 19" يطوّر أجساماً مضادة له.

وتبيّن لهم بعد دراسة عينات دم من 285 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا، أنه خلال الأسبوع الأول من التشخيص 40 بالمئة من هؤلاء طوّر أجساماً مضادة قصيرة المدى، في حين قام 95 % منهم بالمثل في غضون أسبوعين. علماً أن جميع المصابين قد طوروا أجساماً مضادة طويلة المدى خلال ثلاثة أسابيع من الإصابة.


وتوصل البحث إلى أن 95% من المرضى البالغ عددهم 285 يطورون النوعين من الخلايا المناعية التي تحارب الفيروس. إلا أن أسئلةً عديدة لا تزال تحوم حول الأجسام المضادة تلك؛ بمعنى أنه هل جميع المصابين يطوّرونها بالفعل وفي مستوى منها كفيل بضمان الحماية، وإلى أي مدى تدوم تلك الحماية، نقلاً عن "ديلي ميل". ويتوجب على فريق البحث في الصين متابعة العمل للتوصل إلى نتائج في هذا الإطار.

أشار الدكتور فرانسيس كولينز من معاهد الصحة الوطنية الأميركية بالقول: "ما زال الطريق طويلاً في مجال الاختبارات على كل من الفيروس والأجسام المضادة فيما يتعلق ب(كوفيد 19). لكن سيكون من الممكن بعد أن بدأت هذه الدراسة بفك أحجية المناعة والأجسام المضادة أن نعرف المزيد بخصوص استجابة الجسم لسارس ولكوف 2، ونحقق هدفنا بالتوصل إلى حماية آمنة فعالة ومستدامة لمحاربة هذا المرض الفتاك".

لا يزال من غير الواضح مدى استمرار الحماية من عودة الإصابة بالفيروس، إلا أن الدراسة توفر أدلة واعدة بأن جميع المصابين سيحظون بنوع من المناعة ضد المرض.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,174
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,143
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,376
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,267

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة