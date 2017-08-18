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عرعر .. إطلاق برنامج "إعداد القيادات الشبابية لدعم التنمية الاجتماعية"

دشّنه أمير "الحدود الشمالية" بحضور وزير العمل ويهدف لتمكين أبناء المنطقة

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية؛ ممثلةً بمركز الأميرة العنود لتنمية الشباب "وارف"، برنامج إعداد القيادات الشبابية ضمن مبادرات دعم التنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية، الذي دشّنه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية، وتمكين أبناء وبنات المنطقة من خلال منظومة خدمات اجتماعية عالية الكفاءة.

ويضم البرنامج 10 مبادرات في مجالات عدة سيتم تنفيذها لتعزيز التنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، من ضمنها برنامج إعداد القيادات الشبابية لتنمية المجتمع وبناء كفاءات وقدرات أبناء وبنات المنطقة، بمساهمة من جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي بمدينة عرعر، التي تسعى إلى تعزيز استقرار الأسرة ورفع مسؤولية أفرادها من خلال أنشطتها وبرامجها الإنمائية في المنطقة وبناء العلاقة مع الجهات الخيرية المانحة مع تسخير إمكاناتها في تنفيذ توجهات إمارة منطقة الحدود الشمالية المتعلقة بمهام القطاع غير الربحي وتفعيل دوره في المجتمع، إضافة إلى حشد الجهود الحكومية والخاصة وغير الربحية لتعزيز وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

ويهدف برنامج إعداد القيادات الشبابية إلى تطوير برامج تنمية الشباب بالمنطقة حيث سيُقام في كل من مدينة عرعر، رفحاء، وطريف، وذلك من خلال صناعة 4 برامج تدريبية متخصصة لإعداد كفاءات شبابية من الجنسين تبدأ بتاريخ 18 / 8 / 2019 وتستمر لمدة 37 أسبوعاً.

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عرعر .. إطلاق برنامج "إعداد القيادات الشبابية لدعم التنمية الاجتماعية"
سبق

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية؛ ممثلةً بمركز الأميرة العنود لتنمية الشباب "وارف"، برنامج إعداد القيادات الشبابية ضمن مبادرات دعم التنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية، الذي دشّنه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية، وتمكين أبناء وبنات المنطقة من خلال منظومة خدمات اجتماعية عالية الكفاءة.

ويضم البرنامج 10 مبادرات في مجالات عدة سيتم تنفيذها لتعزيز التنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، من ضمنها برنامج إعداد القيادات الشبابية لتنمية المجتمع وبناء كفاءات وقدرات أبناء وبنات المنطقة، بمساهمة من جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي بمدينة عرعر، التي تسعى إلى تعزيز استقرار الأسرة ورفع مسؤولية أفرادها من خلال أنشطتها وبرامجها الإنمائية في المنطقة وبناء العلاقة مع الجهات الخيرية المانحة مع تسخير إمكاناتها في تنفيذ توجهات إمارة منطقة الحدود الشمالية المتعلقة بمهام القطاع غير الربحي وتفعيل دوره في المجتمع، إضافة إلى حشد الجهود الحكومية والخاصة وغير الربحية لتعزيز وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

ويهدف برنامج إعداد القيادات الشبابية إلى تطوير برامج تنمية الشباب بالمنطقة حيث سيُقام في كل من مدينة عرعر، رفحاء، وطريف، وذلك من خلال صناعة 4 برامج تدريبية متخصصة لإعداد كفاءات شبابية من الجنسين تبدأ بتاريخ 18 / 8 / 2019 وتستمر لمدة 37 أسبوعاً.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
01:05 PM

عرعر .. إطلاق برنامج "إعداد القيادات الشبابية لدعم التنمية الاجتماعية"

دشّنه أمير "الحدود الشمالية" بحضور وزير العمل ويهدف لتمكين أبناء المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الحدود الشمالية
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أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي، ومؤسسة الأميرة العنود الخيرية؛ ممثلةً بمركز الأميرة العنود لتنمية الشباب "وارف"، برنامج إعداد القيادات الشبابية ضمن مبادرات دعم التنمية الاجتماعية في منطقة الحدود الشمالية، الذي دشّنه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مدينة عرعر، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشمالية، وتمكين أبناء وبنات المنطقة من خلال منظومة خدمات اجتماعية عالية الكفاءة.

ويضم البرنامج 10 مبادرات في مجالات عدة سيتم تنفيذها لتعزيز التنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، من ضمنها برنامج إعداد القيادات الشبابية لتنمية المجتمع وبناء كفاءات وقدرات أبناء وبنات المنطقة، بمساهمة من جمعية إسهام للإرشاد الاجتماعي بمدينة عرعر، التي تسعى إلى تعزيز استقرار الأسرة ورفع مسؤولية أفرادها من خلال أنشطتها وبرامجها الإنمائية في المنطقة وبناء العلاقة مع الجهات الخيرية المانحة مع تسخير إمكاناتها في تنفيذ توجهات إمارة منطقة الحدود الشمالية المتعلقة بمهام القطاع غير الربحي وتفعيل دوره في المجتمع، إضافة إلى حشد الجهود الحكومية والخاصة وغير الربحية لتعزيز وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية.

ويهدف برنامج إعداد القيادات الشبابية إلى تطوير برامج تنمية الشباب بالمنطقة حيث سيُقام في كل من مدينة عرعر، رفحاء، وطريف، وذلك من خلال صناعة 4 برامج تدريبية متخصصة لإعداد كفاءات شبابية من الجنسين تبدأ بتاريخ 18 / 8 / 2019 وتستمر لمدة 37 أسبوعاً.

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