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"أمير تبوك" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

ناقش عدداً من الموضوعات التي تهم الأهالي

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، رحب أمير المنطقة بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين عديدا من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير تبوك" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، رحب أمير المنطقة بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين عديدا من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
11:00 AM

"أمير تبوك" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

ناقش عدداً من الموضوعات التي تهم الأهالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال الذي حضره وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، رحب أمير المنطقة بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين عديدا من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

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