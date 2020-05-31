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"الزكاة والدخل" تعيد عجلة العمل لمقرها الرئيسي وفروعها بالمناطق

أكدت أنها مستمرة في تقديم كافة خدماتها للمكلفين عن بُعد

عاود موظفو الهيئة العامة للزكاة والدخل العمل في مقرها الرئيسي وفروعها المتعددة في مختلف مناطق المملكة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من شهر مايو.
.
وقالت الهيئة إن استئناف العمل في فروعها المختلفة يأتي طبقاً لخطة عودة موظفي القطاع العام إلى مقار عملهم والبروتوكولات الوقائية للقطاع العام المعلنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن جهّزت الهيئة مقارها بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة والهادفة إلى الحد من تعرُّض الموظفين لفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت الهيئة في ذات السياق أنها مستمرة في تقديم كافة خدماتها للمكلفين عن بُعد من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa) الذي يقدم أكثر من 60 خدمة إلكترونية، وعبر الاتصال على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) ومن خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والدخل" تعيد عجلة العمل لمقرها الرئيسي وفروعها بالمناطق
سبق

عاود موظفو الهيئة العامة للزكاة والدخل العمل في مقرها الرئيسي وفروعها المتعددة في مختلف مناطق المملكة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من شهر مايو.
.
وقالت الهيئة إن استئناف العمل في فروعها المختلفة يأتي طبقاً لخطة عودة موظفي القطاع العام إلى مقار عملهم والبروتوكولات الوقائية للقطاع العام المعلنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن جهّزت الهيئة مقارها بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة والهادفة إلى الحد من تعرُّض الموظفين لفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت الهيئة في ذات السياق أنها مستمرة في تقديم كافة خدماتها للمكلفين عن بُعد من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa) الذي يقدم أكثر من 60 خدمة إلكترونية، وعبر الاتصال على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) ومن خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care).

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
06:49 PM

"الزكاة والدخل" تعيد عجلة العمل لمقرها الرئيسي وفروعها بالمناطق

أكدت أنها مستمرة في تقديم كافة خدماتها للمكلفين عن بُعد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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عاود موظفو الهيئة العامة للزكاة والدخل العمل في مقرها الرئيسي وفروعها المتعددة في مختلف مناطق المملكة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق الحادي والثلاثين من شهر مايو.
.
وقالت الهيئة إن استئناف العمل في فروعها المختلفة يأتي طبقاً لخطة عودة موظفي القطاع العام إلى مقار عملهم والبروتوكولات الوقائية للقطاع العام المعلنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن جهّزت الهيئة مقارها بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل وزارة الصحة والهادفة إلى الحد من تعرُّض الموظفين لفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكدت الهيئة في ذات السياق أنها مستمرة في تقديم كافة خدماتها للمكلفين عن بُعد من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa) الذي يقدم أكثر من 60 خدمة إلكترونية، وعبر الاتصال على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) ومن خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care).

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