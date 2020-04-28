النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض تشهد ولادة أول طفل من أم مصابة بكورونا

التجمع الصحي الأول: صحتها جيدة وفي تحسّن مستمر

شهد التجمع الصحي الأول في الرياض أول حالة ولادة لأم مصابة بـ"كورونا" في العاصمة.

وقال المجمع عبر حسابه في تويتر: وتم على الفور إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته بإذن الله.

ونجح فريق طبي بمستشفى_الإمام_عبدالرحمن_الفيصل في التعامل مع الحالة.

وتابع: الجدير بالذكر أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر.

الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض تشهد ولادة أول طفل من أم مصابة بكورونا
سبق

شهد التجمع الصحي الأول في الرياض أول حالة ولادة لأم مصابة بـ"كورونا" في العاصمة.

وقال المجمع عبر حسابه في تويتر: وتم على الفور إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته بإذن الله.

ونجح فريق طبي بمستشفى_الإمام_عبدالرحمن_الفيصل في التعامل مع الحالة.

وتابع: الجدير بالذكر أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
07:36 PM

الرياض تشهد ولادة أول طفل من أم مصابة بكورونا

التجمع الصحي الأول: صحتها جيدة وفي تحسّن مستمر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,632

شهد التجمع الصحي الأول في الرياض أول حالة ولادة لأم مصابة بـ"كورونا" في العاصمة.

وقال المجمع عبر حسابه في تويتر: وتم على الفور إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته بإذن الله.

ونجح فريق طبي بمستشفى_الإمام_عبدالرحمن_الفيصل في التعامل مع الحالة.

وتابع: الجدير بالذكر أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,295
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,715
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,732

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة