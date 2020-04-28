وتابع: الجدير بالذكر أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر.

ونجح فريق طبي بمستشفى_الإمام_عبدالرحمن_الفيصل في التعامل مع الحالة.

وقال المجمع عبر حسابه في تويتر: وتم على الفور إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته بإذن الله.

شهد التجمع الصحي الأول في الرياض أول حالة ولادة لأم مصابة بـ"كورونا" في العاصمة.

الرياض تشهد ولادة أول طفل من أم مصابة بكورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-28 شهد التجمع الصحي الأول في الرياض أول حالة ولادة لأم مصابة بـ"كورونا" في العاصمة. وقال المجمع عبر حسابه في تويتر: وتم على الفور إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته بإذن الله. ونجح فريق طبي بمستشفى_الإمام_عبدالرحمن_الفيصل في التعامل مع الحالة. وتابع: الجدير بالذكر أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 07:36 PM

الرياض تشهد ولادة أول طفل من أم مصابة بكورونا التجمع الصحي الأول: صحتها جيدة وفي تحسّن مستمر





A A A





14 مشاركة

شهد التجمع الصحي الأول في الرياض أول حالة ولادة لأم مصابة بـ"كورونا" في العاصمة.

وقال المجمع عبر حسابه في تويتر: وتم على الفور إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته بإذن الله.

ونجح فريق طبي بمستشفى_الإمام_عبدالرحمن_الفيصل في التعامل مع الحالة.

وتابع: الجدير بالذكر أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر.