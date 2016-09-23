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مدير صحة بيشة: في هذا العهد الزاهر تعيش مملكتنا الحبيبة أزهى عصورها

رفع التهنئة للقيادة بذكرى اليوم الوطني مؤكدًا أن البلاد تشهد نهضة تنموية شاملة

رفع مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة "فالح بن ناصر الشهراني" التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 91 .

وقال الشهراني: باسمي ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة بيشـة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولسيدي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: نحن في هذا العهد الزاهر تعيش مملكتنا الحبيبة أزهى عصورها، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وعضده الأيمن صاحب الرؤية الثاقبة "رؤية 2030"، حيث شهدت وتشهد البلاد نهضة تنموية شاملة، وإنجازات وطنية شاهدة على حكمة القيادة، وحرصها المشهود على تحقيق تطلعات المواطن السعودي، وتشييد وطن له في سلم التقدم أعلى المراتب، وفي سجل التطور أسمى المناصب ومعالم التنمية وشواهد التطوير ولله الحمد في كل شبر من وطننا العزيز تحكي للأجيال قصة مسيرة طويلة من البناء والعطاء، فنعمنا بنعم لا تعد ولا تحصى.

وتابع أن عملية البناء التي تتابعَ في رسم معالمها ملوك هذه البلاد ابتداءً من القائد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومرورًا بملوك الدولة السعودية: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله ـ رحمهم الله جميعًا ـ ووصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ لهي قصة تبرز للأجيال ملحمة جمع الشتات، واستتباب الأمن والأمان، وتوحيد الكلمة، وتأسيس وطن عامر بالإيمان بالله، متسلح بعقيدة نقية، ومتزود بالعلم والمعرفة، يزدهر بأفضل سبل العيش والرفاهية.

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مدير صحة بيشة: في هذا العهد الزاهر تعيش مملكتنا الحبيبة أزهى عصورها
سبق

رفع مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة "فالح بن ناصر الشهراني" التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 91 .

وقال الشهراني: باسمي ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة بيشـة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولسيدي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: نحن في هذا العهد الزاهر تعيش مملكتنا الحبيبة أزهى عصورها، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وعضده الأيمن صاحب الرؤية الثاقبة "رؤية 2030"، حيث شهدت وتشهد البلاد نهضة تنموية شاملة، وإنجازات وطنية شاهدة على حكمة القيادة، وحرصها المشهود على تحقيق تطلعات المواطن السعودي، وتشييد وطن له في سلم التقدم أعلى المراتب، وفي سجل التطور أسمى المناصب ومعالم التنمية وشواهد التطوير ولله الحمد في كل شبر من وطننا العزيز تحكي للأجيال قصة مسيرة طويلة من البناء والعطاء، فنعمنا بنعم لا تعد ولا تحصى.

وتابع أن عملية البناء التي تتابعَ في رسم معالمها ملوك هذه البلاد ابتداءً من القائد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومرورًا بملوك الدولة السعودية: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله ـ رحمهم الله جميعًا ـ ووصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ لهي قصة تبرز للأجيال ملحمة جمع الشتات، واستتباب الأمن والأمان، وتوحيد الكلمة، وتأسيس وطن عامر بالإيمان بالله، متسلح بعقيدة نقية، ومتزود بالعلم والمعرفة، يزدهر بأفضل سبل العيش والرفاهية.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
01:11 AM

مدير صحة بيشة: في هذا العهد الزاهر تعيش مملكتنا الحبيبة أزهى عصورها

رفع التهنئة للقيادة بذكرى اليوم الوطني مؤكدًا أن البلاد تشهد نهضة تنموية شاملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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رفع مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة "فالح بن ناصر الشهراني" التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 91 .

وقال الشهراني: باسمي ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة بيشـة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولسيدي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية.

وأضاف: نحن في هذا العهد الزاهر تعيش مملكتنا الحبيبة أزهى عصورها، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وعضده الأيمن صاحب الرؤية الثاقبة "رؤية 2030"، حيث شهدت وتشهد البلاد نهضة تنموية شاملة، وإنجازات وطنية شاهدة على حكمة القيادة، وحرصها المشهود على تحقيق تطلعات المواطن السعودي، وتشييد وطن له في سلم التقدم أعلى المراتب، وفي سجل التطور أسمى المناصب ومعالم التنمية وشواهد التطوير ولله الحمد في كل شبر من وطننا العزيز تحكي للأجيال قصة مسيرة طويلة من البناء والعطاء، فنعمنا بنعم لا تعد ولا تحصى.

وتابع أن عملية البناء التي تتابعَ في رسم معالمها ملوك هذه البلاد ابتداءً من القائد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومرورًا بملوك الدولة السعودية: سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله ـ رحمهم الله جميعًا ـ ووصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ لهي قصة تبرز للأجيال ملحمة جمع الشتات، واستتباب الأمن والأمان، وتوحيد الكلمة، وتأسيس وطن عامر بالإيمان بالله، متسلح بعقيدة نقية، ومتزود بالعلم والمعرفة، يزدهر بأفضل سبل العيش والرفاهية.

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