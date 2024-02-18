النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحماية الاجتماعية بالرياض تستهدف 180 مستفيدًا ومستفيدة ببرامجها التوعوية

بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة

نظّمت وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض، خلال الأسبوعين الماضيين، برنامجَين توعويَّين استهدفت فيهما 180 مستفيدًا ومستفيدة من منسوبات الوحدة والجهات المشاركة الأخرى، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.


وتضمّن البرنامج الأول ندوة بعنوان "الوقاية ومكافحة العنف ضد المرأة وأساليب التعامل مع المعنّفة"، قدّمتْها مزنة الجريد، وتناولت فيها العديد من المحاور؛ مثل دور المختصين في التوعية المجتمعية، ودور القرارات العدلية والجهات في التعامل مع المعنّفات، ودور مراكز الحماية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان في الحدّ من العنف ضد المرأة، والتصدّي لهذه الظاهرة. وفي ختام الندوة فتحت الجريد المجال للإجابة عن الأسئلة والمداخلات، وصاحب الندوة معرضٌ متكامل للجهات المشاركة.

وأقامت الوحدة محاضرة "أضرار المخدرات" بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وتحدّثت فيها حنان القحطاني عن مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان وأسبابه وعلاماته، وتخلّل الندوة توزيع المطبوعات التوعوية وحقائب التدريب.


يذكر أن هذه البرامج والفعاليات تعدّ ضمن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تسعى من خلالها إلى نشر الوعي في المجتمع بظاهرة العنف، وكيفية القضاء عليه والحدّ من أضراره.

وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الحماية الاجتماعية بالرياض تستهدف 180 مستفيدًا ومستفيدة ببرامجها التوعوية
سبق

نظّمت وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض، خلال الأسبوعين الماضيين، برنامجَين توعويَّين استهدفت فيهما 180 مستفيدًا ومستفيدة من منسوبات الوحدة والجهات المشاركة الأخرى، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.


وتضمّن البرنامج الأول ندوة بعنوان "الوقاية ومكافحة العنف ضد المرأة وأساليب التعامل مع المعنّفة"، قدّمتْها مزنة الجريد، وتناولت فيها العديد من المحاور؛ مثل دور المختصين في التوعية المجتمعية، ودور القرارات العدلية والجهات في التعامل مع المعنّفات، ودور مراكز الحماية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان في الحدّ من العنف ضد المرأة، والتصدّي لهذه الظاهرة. وفي ختام الندوة فتحت الجريد المجال للإجابة عن الأسئلة والمداخلات، وصاحب الندوة معرضٌ متكامل للجهات المشاركة.

وأقامت الوحدة محاضرة "أضرار المخدرات" بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وتحدّثت فيها حنان القحطاني عن مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان وأسبابه وعلاماته، وتخلّل الندوة توزيع المطبوعات التوعوية وحقائب التدريب.


يذكر أن هذه البرامج والفعاليات تعدّ ضمن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تسعى من خلالها إلى نشر الوعي في المجتمع بظاهرة العنف، وكيفية القضاء عليه والحدّ من أضراره.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
06:14 PM

الحماية الاجتماعية بالرياض تستهدف 180 مستفيدًا ومستفيدة ببرامجها التوعوية

بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
478

نظّمت وحدة الحماية الاجتماعية بالرياض، خلال الأسبوعين الماضيين، برنامجَين توعويَّين استهدفت فيهما 180 مستفيدًا ومستفيدة من منسوبات الوحدة والجهات المشاركة الأخرى، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.


وتضمّن البرنامج الأول ندوة بعنوان "الوقاية ومكافحة العنف ضد المرأة وأساليب التعامل مع المعنّفة"، قدّمتْها مزنة الجريد، وتناولت فيها العديد من المحاور؛ مثل دور المختصين في التوعية المجتمعية، ودور القرارات العدلية والجهات في التعامل مع المعنّفات، ودور مراكز الحماية الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان في الحدّ من العنف ضد المرأة، والتصدّي لهذه الظاهرة. وفي ختام الندوة فتحت الجريد المجال للإجابة عن الأسئلة والمداخلات، وصاحب الندوة معرضٌ متكامل للجهات المشاركة.

وأقامت الوحدة محاضرة "أضرار المخدرات" بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وتحدّثت فيها حنان القحطاني عن مفهوم المخدرات والمؤثرات العقلية والإدمان وأسبابه وعلاماته، وتخلّل الندوة توزيع المطبوعات التوعوية وحقائب التدريب.


يذكر أن هذه البرامج والفعاليات تعدّ ضمن مهام وحدات الحماية الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تسعى من خلالها إلى نشر الوعي في المجتمع بظاهرة العنف، وكيفية القضاء عليه والحدّ من أضراره.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,675
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,396
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,778

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة