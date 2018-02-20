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"حساب المواطن": إذا كانت الدفعة ناقصة أو صفراً فهذه هي الأسباب

أوضح كيفية تقديم اعتراض على قيمة الدعم وفترة التعامل مع الطلب

أوضح برنامج حساب المواطن كيفية تقديم اعتراض على قيمة الدعم، في حال كان لدى أحد المستفيدين اعتراضٌ على قيمة الدعم المقدَّم له خلال دورة الدفع.

وبيّن البرنامج أنه يُمكن للمستفيد تقديم الاعتراض عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.ca.gov.sa, ثم اختيار "حالة الدفعات وتقديم الاعتراض" من الصفحة الرئيسة، والضغط على أيقونة "تقديم اعتراض على الدفعة الحالية"، حيث سيتم التعامل مع الطلب خلال فترة السماح التي تمتد إلى ثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.

وأضاف البرنامج، أنه تتم إتاحة أيقونة الاعتراض على مبلغ الدفعة في البوابة الإلكترونية، بعد خمسة أيام من كل دورة دفع، وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.

وأشار البرنامج، إلى أنه في حال كانت الدفعة ناقصة أو صفراً، فإن ذلك يعود إلى أسباب؛ منها: تجاوز الدخل الشهري للمستفيد الحد المانع للدعم، أو عدم إفصاحه عن الدخل أو المصدر الصحيح للدخل، أو عدم أهلية أحد التابعين.

وأكّد "حساب المواطن"، أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، للتحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها، لافتاً إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات، فيتم التواصل مع المستفيدين لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقييم أهليتهم وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

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"حساب المواطن": إذا كانت الدفعة ناقصة أو صفراً فهذه هي الأسباب
سبق

أوضح برنامج حساب المواطن كيفية تقديم اعتراض على قيمة الدعم، في حال كان لدى أحد المستفيدين اعتراضٌ على قيمة الدعم المقدَّم له خلال دورة الدفع.

وبيّن البرنامج أنه يُمكن للمستفيد تقديم الاعتراض عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.ca.gov.sa, ثم اختيار "حالة الدفعات وتقديم الاعتراض" من الصفحة الرئيسة، والضغط على أيقونة "تقديم اعتراض على الدفعة الحالية"، حيث سيتم التعامل مع الطلب خلال فترة السماح التي تمتد إلى ثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.

وأضاف البرنامج، أنه تتم إتاحة أيقونة الاعتراض على مبلغ الدفعة في البوابة الإلكترونية، بعد خمسة أيام من كل دورة دفع، وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.

وأشار البرنامج، إلى أنه في حال كانت الدفعة ناقصة أو صفراً، فإن ذلك يعود إلى أسباب؛ منها: تجاوز الدخل الشهري للمستفيد الحد المانع للدعم، أو عدم إفصاحه عن الدخل أو المصدر الصحيح للدخل، أو عدم أهلية أحد التابعين.

وأكّد "حساب المواطن"، أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، للتحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها، لافتاً إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات، فيتم التواصل مع المستفيدين لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقييم أهليتهم وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
09:51 AM
اخر تعديل
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:57 AM

"حساب المواطن": إذا كانت الدفعة ناقصة أو صفراً فهذه هي الأسباب

أوضح كيفية تقديم اعتراض على قيمة الدعم وفترة التعامل مع الطلب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
20
84,803

أوضح برنامج حساب المواطن كيفية تقديم اعتراض على قيمة الدعم، في حال كان لدى أحد المستفيدين اعتراضٌ على قيمة الدعم المقدَّم له خلال دورة الدفع.

وبيّن البرنامج أنه يُمكن للمستفيد تقديم الاعتراض عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط www.ca.gov.sa, ثم اختيار "حالة الدفعات وتقديم الاعتراض" من الصفحة الرئيسة، والضغط على أيقونة "تقديم اعتراض على الدفعة الحالية"، حيث سيتم التعامل مع الطلب خلال فترة السماح التي تمتد إلى ثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.

وأضاف البرنامج، أنه تتم إتاحة أيقونة الاعتراض على مبلغ الدفعة في البوابة الإلكترونية، بعد خمسة أيام من كل دورة دفع، وفي حال قبول طلب الاعتراض، يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.

وأشار البرنامج، إلى أنه في حال كانت الدفعة ناقصة أو صفراً، فإن ذلك يعود إلى أسباب؛ منها: تجاوز الدخل الشهري للمستفيد الحد المانع للدعم، أو عدم إفصاحه عن الدخل أو المصدر الصحيح للدخل، أو عدم أهلية أحد التابعين.

وأكّد "حساب المواطن"، أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، للتحقق من توافق بيانات المستفيدين المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية، مع البيانات الرسمية المسجلة لدى الجهات الأخرى عبر الربط الإلكتروني المُنفذ معها، لافتاً إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات، فيتم التواصل مع المستفيدين لإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم، كما يتم تقييم أهليتهم وقيمة الدعم المستحقة وفق البيانات الرسمية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التوجيهية للبرنامج، وتجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه.

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