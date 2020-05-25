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الفلبين.. 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا و284 إصابة

أكبر زيادة يومية في الحالات منذ أسبوعين والوفيات 873

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين، عن تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و284 إصابة، في أكبر زيادة يومية في الحالات منذ أسبوعين.

ووفق "رويترز" قالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 873؛ بينما زاد عدد الإصابات المؤكدة إلى 14319.

الفلبين فيروس كورونا الجديد

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الفلبين.. 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا و284 إصابة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين، عن تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و284 إصابة، في أكبر زيادة يومية في الحالات منذ أسبوعين.

ووفق "رويترز" قالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 873؛ بينما زاد عدد الإصابات المؤكدة إلى 14319.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
01:44 PM

الفلبين.. 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا و284 إصابة

أكبر زيادة يومية في الحالات منذ أسبوعين والوفيات 873

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين، عن تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و284 إصابة، في أكبر زيادة يومية في الحالات منذ أسبوعين.

ووفق "رويترز" قالت الوزارة في نشرة إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 873؛ بينما زاد عدد الإصابات المؤكدة إلى 14319.

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