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شاهد بيع صقر نادر بمزاد علني في ليبيا.. كم يبلغ ثمنه؟

صقارون وتجار من الخليج يُقبلون على شراء الطيور الليبية

في صفقةٍ لبيع أغلى صقر في ليبيا أخيراً، اشترى تاجر ليبي يُدعى محمد السعداوي؛ نوعاً نادراً من الصقور (بحرية)، في مزادٍ علني بمدينة طبرق، وذلك بمبلغ مليونين و250 ألف دينار ليبي "مليون و840 ألف ريال سعودي".

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الإعلامي الليبي حسن البكوش؛ أن عدداً كبيراً من أبناء الشعب الليبي في المنطقة الشرقية يحرصون على اصطياد أنواع من الصقور النادرة، خاصة في جنوبي بنغازي وطبرق خلال شهرَي أكتوبر ونوفمبر، لافتاً إلى وجود عددٍ كبيرٍ من التجار يتنافسون في شراء هذه الصقور في مزادٍ علني يتم تنظيمه بحضور عددٍ من التجار، موضحاً أن مواصفات الصقر مميزة، حيث يبلغ عرضه 16 سم في منطقة الصدر، كما يبلغ طوله 16 سم تقريباً.

وحسب الصحيفة، تعد ليبيا من البلدان المشهورة كموطن للطيور الجارحة والحرة، مثل الصقور من فصيلة الشاهين، وبعض الطيور المهاجرة النادرة التي تتكاثر في الشرق والجنوب الليبي مثل طائر الحجل وبعض أنواع النسور البرية.

وتعد الطيور الليبية من بين الأغلى في العالم، ويُقبل تجار من الخليج على شراء الطيور الليبية، وتم بيع صقر عام 2017 من نوع فرخ الشاهين إلى أحد الصقارين من منطقة الخليج بقيمة 550 ألف دينار ليبي (395 ألف دولار) وطير حر آخر إلى أحد الصقارين بدول الخليج بقيمة 480 ألف دينار ليبي (345 ألف دولار) وغيرهم الكثير وأقل طير تم بيعه العام الماضي، بقيمة 120 ألف دينار ليبي (86 ألف دولار).

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شاهد بيع صقر نادر بمزاد علني في ليبيا.. كم يبلغ ثمنه؟
سبق

في صفقةٍ لبيع أغلى صقر في ليبيا أخيراً، اشترى تاجر ليبي يُدعى محمد السعداوي؛ نوعاً نادراً من الصقور (بحرية)، في مزادٍ علني بمدينة طبرق، وذلك بمبلغ مليونين و250 ألف دينار ليبي "مليون و840 ألف ريال سعودي".

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الإعلامي الليبي حسن البكوش؛ أن عدداً كبيراً من أبناء الشعب الليبي في المنطقة الشرقية يحرصون على اصطياد أنواع من الصقور النادرة، خاصة في جنوبي بنغازي وطبرق خلال شهرَي أكتوبر ونوفمبر، لافتاً إلى وجود عددٍ كبيرٍ من التجار يتنافسون في شراء هذه الصقور في مزادٍ علني يتم تنظيمه بحضور عددٍ من التجار، موضحاً أن مواصفات الصقر مميزة، حيث يبلغ عرضه 16 سم في منطقة الصدر، كما يبلغ طوله 16 سم تقريباً.

وحسب الصحيفة، تعد ليبيا من البلدان المشهورة كموطن للطيور الجارحة والحرة، مثل الصقور من فصيلة الشاهين، وبعض الطيور المهاجرة النادرة التي تتكاثر في الشرق والجنوب الليبي مثل طائر الحجل وبعض أنواع النسور البرية.

وتعد الطيور الليبية من بين الأغلى في العالم، ويُقبل تجار من الخليج على شراء الطيور الليبية، وتم بيع صقر عام 2017 من نوع فرخ الشاهين إلى أحد الصقارين من منطقة الخليج بقيمة 550 ألف دينار ليبي (395 ألف دولار) وطير حر آخر إلى أحد الصقارين بدول الخليج بقيمة 480 ألف دينار ليبي (345 ألف دولار) وغيرهم الكثير وأقل طير تم بيعه العام الماضي، بقيمة 120 ألف دينار ليبي (86 ألف دولار).

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
02:04 PM

شاهد بيع صقر نادر بمزاد علني في ليبيا.. كم يبلغ ثمنه؟

صقارون وتجار من الخليج يُقبلون على شراء الطيور الليبية

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
13,691

في صفقةٍ لبيع أغلى صقر في ليبيا أخيراً، اشترى تاجر ليبي يُدعى محمد السعداوي؛ نوعاً نادراً من الصقور (بحرية)، في مزادٍ علني بمدينة طبرق، وذلك بمبلغ مليونين و250 ألف دينار ليبي "مليون و840 ألف ريال سعودي".

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الإعلامي الليبي حسن البكوش؛ أن عدداً كبيراً من أبناء الشعب الليبي في المنطقة الشرقية يحرصون على اصطياد أنواع من الصقور النادرة، خاصة في جنوبي بنغازي وطبرق خلال شهرَي أكتوبر ونوفمبر، لافتاً إلى وجود عددٍ كبيرٍ من التجار يتنافسون في شراء هذه الصقور في مزادٍ علني يتم تنظيمه بحضور عددٍ من التجار، موضحاً أن مواصفات الصقر مميزة، حيث يبلغ عرضه 16 سم في منطقة الصدر، كما يبلغ طوله 16 سم تقريباً.

وحسب الصحيفة، تعد ليبيا من البلدان المشهورة كموطن للطيور الجارحة والحرة، مثل الصقور من فصيلة الشاهين، وبعض الطيور المهاجرة النادرة التي تتكاثر في الشرق والجنوب الليبي مثل طائر الحجل وبعض أنواع النسور البرية.

وتعد الطيور الليبية من بين الأغلى في العالم، ويُقبل تجار من الخليج على شراء الطيور الليبية، وتم بيع صقر عام 2017 من نوع فرخ الشاهين إلى أحد الصقارين من منطقة الخليج بقيمة 550 ألف دينار ليبي (395 ألف دولار) وطير حر آخر إلى أحد الصقارين بدول الخليج بقيمة 480 ألف دينار ليبي (345 ألف دولار) وغيرهم الكثير وأقل طير تم بيعه العام الماضي، بقيمة 120 ألف دينار ليبي (86 ألف دولار).

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