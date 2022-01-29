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بعد "ميشيل".. "الهلال" يخطط لضم "إيفرتون" مهاجم "بنفيكا"

لتعويض رحيل الفرنسي "قوميز"

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن إدارة نادي الهلال تخطط للتعاقد مع المهاجم البرازيلي إيفرتون لاعب نادي بنفيكا البرتغالي.

وبحسب ما نقل موقع جول في نسخته البرازيلية: فإن إدارة الهلال قدمت عرضًا بقيمة 6 ملايين يورو للتعاقد مع اللاعب، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

ًوبحسب ما نقل الموقع فإن الهلال يستعد لتقديم عرض جديد يقترب من 8 ملايين يورو لإقناع بنفيكا بالتخلي عن إيفرتون سيبولينيا.

وقالت الصحيفة: ان اللاعب سيحصل على 3 أضعاف راتبه بشرط أن تتم الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي خلال أيام.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد "ميشيل".. "الهلال" يخطط لضم "إيفرتون" مهاجم "بنفيكا"
سبق

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن إدارة نادي الهلال تخطط للتعاقد مع المهاجم البرازيلي إيفرتون لاعب نادي بنفيكا البرتغالي.

وبحسب ما نقل موقع جول في نسخته البرازيلية: فإن إدارة الهلال قدمت عرضًا بقيمة 6 ملايين يورو للتعاقد مع اللاعب، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

ًوبحسب ما نقل الموقع فإن الهلال يستعد لتقديم عرض جديد يقترب من 8 ملايين يورو لإقناع بنفيكا بالتخلي عن إيفرتون سيبولينيا.

وقالت الصحيفة: ان اللاعب سيحصل على 3 أضعاف راتبه بشرط أن تتم الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي خلال أيام.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
02:08 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:32 PM

بعد "ميشيل".. "الهلال" يخطط لضم "إيفرتون" مهاجم "بنفيكا"

لتعويض رحيل الفرنسي "قوميز"

A A A
محمد السيّد - الرياض
4
2,840

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن إدارة نادي الهلال تخطط للتعاقد مع المهاجم البرازيلي إيفرتون لاعب نادي بنفيكا البرتغالي.

وبحسب ما نقل موقع جول في نسخته البرازيلية: فإن إدارة الهلال قدمت عرضًا بقيمة 6 ملايين يورو للتعاقد مع اللاعب، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

ًوبحسب ما نقل الموقع فإن الهلال يستعد لتقديم عرض جديد يقترب من 8 ملايين يورو لإقناع بنفيكا بالتخلي عن إيفرتون سيبولينيا.

وقالت الصحيفة: ان اللاعب سيحصل على 3 أضعاف راتبه بشرط أن تتم الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي خلال أيام.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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