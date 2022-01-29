بعد "ميشيل".. "الهلال" يخطط لضم "إيفرتون" مهاجم "بنفيكا"

لتعويض رحيل الفرنسي "قوميز"

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن إدارة نادي الهلال تخطط للتعاقد مع المهاجم البرازيلي إيفرتون لاعب نادي بنفيكا البرتغالي.



وبحسب ما نقل موقع جول في نسخته البرازيلية: فإن إدارة الهلال قدمت عرضًا بقيمة 6 ملايين يورو للتعاقد مع اللاعب، إلا أن العرض قوبل بالرفض.



ًوبحسب ما نقل الموقع فإن الهلال يستعد لتقديم عرض جديد يقترب من 8 ملايين يورو لإقناع بنفيكا بالتخلي عن إيفرتون سيبولينيا.



وقالت الصحيفة: ان اللاعب سيحصل على 3 أضعاف راتبه بشرط أن تتم الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي خلال أيام.