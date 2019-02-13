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الفيحاء يختتم تحضيراته لمواجهة الهلال بتمارين فنية وتكتيكية

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة ضيفه الهلال غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث فرض المدير الفني للفريق البرتغالي خورخي سيماو حصة تدريبية عصر اليوم الأربعاء على ملعب الشيخ عبد العزيز التويجري بمقر النادي، تخللها تمارين اللياقة الوقائية ومجموعة من التمارين الترفيهية رفقة السيد سانتوس دانيل مدرب اللياقة، كما أجرى حراس المرمى تمارينهم تحت إشراف مدرب الحراس السيد نونو فيليب.

كما طبق سيماو عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية بأسلوب المناورة على منتصف الملعب قبل أن يختتم المران بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة والعرضية.

من جانب آخر، واصل سامي الخيبري وعون السلولي ومخير الرشيدي برنامجهم العلاجي في عيادة النادي برفقة الجهاز الطبي للفريق الأول.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيحاء الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يختتم تحضيراته لمواجهة الهلال بتمارين فنية وتكتيكية
سبق

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة ضيفه الهلال غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث فرض المدير الفني للفريق البرتغالي خورخي سيماو حصة تدريبية عصر اليوم الأربعاء على ملعب الشيخ عبد العزيز التويجري بمقر النادي، تخللها تمارين اللياقة الوقائية ومجموعة من التمارين الترفيهية رفقة السيد سانتوس دانيل مدرب اللياقة، كما أجرى حراس المرمى تمارينهم تحت إشراف مدرب الحراس السيد نونو فيليب.

كما طبق سيماو عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية بأسلوب المناورة على منتصف الملعب قبل أن يختتم المران بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة والعرضية.

من جانب آخر، واصل سامي الخيبري وعون السلولي ومخير الرشيدي برنامجهم العلاجي في عيادة النادي برفقة الجهاز الطبي للفريق الأول.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
10:39 PM

الفيحاء يختتم تحضيراته لمواجهة الهلال بتمارين فنية وتكتيكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء تحضيراته لمواجهة ضيفه الهلال غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حيث فرض المدير الفني للفريق البرتغالي خورخي سيماو حصة تدريبية عصر اليوم الأربعاء على ملعب الشيخ عبد العزيز التويجري بمقر النادي، تخللها تمارين اللياقة الوقائية ومجموعة من التمارين الترفيهية رفقة السيد سانتوس دانيل مدرب اللياقة، كما أجرى حراس المرمى تمارينهم تحت إشراف مدرب الحراس السيد نونو فيليب.

كما طبق سيماو عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية بأسلوب المناورة على منتصف الملعب قبل أن يختتم المران بالتسديدات المباشرة على المرمى من الكرات الثابتة والعرضية.

من جانب آخر، واصل سامي الخيبري وعون السلولي ومخير الرشيدي برنامجهم العلاجي في عيادة النادي برفقة الجهاز الطبي للفريق الأول.

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