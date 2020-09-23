النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجوف.. مُسِن فلسطيني يصرُّ على التبرع بدمه ضمن فعاليات "اليوم الوطني"

قال: أقدّمه لبلد احتضنني وأسرتي أكثر من 50 عاماً ومواقفه مشهودة

أصرّ مُسِن "فلسطيني" بمنطقة الجوف يبلغ من العمر (75) عاماً، على المشاركة في حملة التبرع بالدم التي نظّمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف ضمن برامج وفعاليات اليوم الوطني، في بادرة ولفته جميلة تعبّر عن مدى الوفاء والحب الذي يحمله تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة.

وأكّد المُسِن الفلسطيني أن حرصه على المشاركة عرفاناً منه بالجميل ووفاءً لهذا الوطن المعطاء الذي احتضنه وأسرته لما يزيد على خمسين عاما، ومواقفه مشهودة مع قضيته، وهو فخورٌ بتقديم دمه في هذه الحملة المباركة التي تتزامن مع ذكرى توحيد المملكة.

من جانبه، قدّم مدير فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، شكره للمُسِن "الفلسطيني "على مبادرته الكريمة، مؤكداً أن الجميع يفخر بتلاحم وتكاتف المواطنين والمقيمين الذين يعيشون في لحمة واجتماع ومحبة على أرض العطاء والخير.

بدوره، قدّم الطاقم الطبي شكره للمُسِن الفلسطيني، وأفاده بأن عمره لا يسمح له بالتبرع بالدم حفاظاً على صحته، لكنه أصرّ ولو بجزءٍ بسيطٍ من الدم.

يُشار إلى أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية يواصل تنظيم عددٍ من الفعاليات والبرامج التي تتزامن مع اليوم الوطني بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن أعمال وبرامج الوزارة لغرس الانتماء واللحمة الوطنية لدى المجتمع.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجوف.. مُسِن فلسطيني يصرُّ على التبرع بدمه ضمن فعاليات "اليوم الوطني"
سبق

أصرّ مُسِن "فلسطيني" بمنطقة الجوف يبلغ من العمر (75) عاماً، على المشاركة في حملة التبرع بالدم التي نظّمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف ضمن برامج وفعاليات اليوم الوطني، في بادرة ولفته جميلة تعبّر عن مدى الوفاء والحب الذي يحمله تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة.

وأكّد المُسِن الفلسطيني أن حرصه على المشاركة عرفاناً منه بالجميل ووفاءً لهذا الوطن المعطاء الذي احتضنه وأسرته لما يزيد على خمسين عاما، ومواقفه مشهودة مع قضيته، وهو فخورٌ بتقديم دمه في هذه الحملة المباركة التي تتزامن مع ذكرى توحيد المملكة.

من جانبه، قدّم مدير فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، شكره للمُسِن "الفلسطيني "على مبادرته الكريمة، مؤكداً أن الجميع يفخر بتلاحم وتكاتف المواطنين والمقيمين الذين يعيشون في لحمة واجتماع ومحبة على أرض العطاء والخير.

بدوره، قدّم الطاقم الطبي شكره للمُسِن الفلسطيني، وأفاده بأن عمره لا يسمح له بالتبرع بالدم حفاظاً على صحته، لكنه أصرّ ولو بجزءٍ بسيطٍ من الدم.

يُشار إلى أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية يواصل تنظيم عددٍ من الفعاليات والبرامج التي تتزامن مع اليوم الوطني بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن أعمال وبرامج الوزارة لغرس الانتماء واللحمة الوطنية لدى المجتمع.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
11:15 AM

الجوف.. مُسِن فلسطيني يصرُّ على التبرع بدمه ضمن فعاليات "اليوم الوطني"

قال: أقدّمه لبلد احتضنني وأسرتي أكثر من 50 عاماً ومواقفه مشهودة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,290

أصرّ مُسِن "فلسطيني" بمنطقة الجوف يبلغ من العمر (75) عاماً، على المشاركة في حملة التبرع بالدم التي نظّمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف ضمن برامج وفعاليات اليوم الوطني، في بادرة ولفته جميلة تعبّر عن مدى الوفاء والحب الذي يحمله تجاه المملكة وقيادتها الرشيدة.

وأكّد المُسِن الفلسطيني أن حرصه على المشاركة عرفاناً منه بالجميل ووفاءً لهذا الوطن المعطاء الذي احتضنه وأسرته لما يزيد على خمسين عاما، ومواقفه مشهودة مع قضيته، وهو فخورٌ بتقديم دمه في هذه الحملة المباركة التي تتزامن مع ذكرى توحيد المملكة.

من جانبه، قدّم مدير فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة الجوف الشيخ عواد بن سبتي العنزي، شكره للمُسِن "الفلسطيني "على مبادرته الكريمة، مؤكداً أن الجميع يفخر بتلاحم وتكاتف المواطنين والمقيمين الذين يعيشون في لحمة واجتماع ومحبة على أرض العطاء والخير.

بدوره، قدّم الطاقم الطبي شكره للمُسِن الفلسطيني، وأفاده بأن عمره لا يسمح له بالتبرع بالدم حفاظاً على صحته، لكنه أصرّ ولو بجزءٍ بسيطٍ من الدم.

يُشار إلى أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية يواصل تنظيم عددٍ من الفعاليات والبرامج التي تتزامن مع اليوم الوطني بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ضمن أعمال وبرامج الوزارة لغرس الانتماء واللحمة الوطنية لدى المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,267
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,082
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,000
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,786

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

إلى الأمام يا وطن

إلى الأمام يا وطن

ماجد البريكان
همة نحو القمة

همة نحو القمة

خالد الشبانة
90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

90 عامًا.. عطاء وإنجاز لمملكة الشموخ

حواء القرني
في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

في ذكرى تأسيس السعودية ويومها الوطني التسعين

غسان محمد عسيلان
اليوم الوطني وباقة من النصائح

اليوم الوطني وباقة من النصائح

حسن آل عمير
كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

كيف وحَّدها الملك عبدالعزيز؟!

سعيد آل جندب
اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة