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بعد ترامب.. "الأركان الأمريكية" تحذر النظام السوري من اجتياح إدلب

"دانفورد": العملية العسكرية ستؤدي إلى كارثة إنسانية

حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، اليوم (الثلاثاء) من أن العملية العسكرية الواسعة التي يرتب النظام السوري لشنها على محافظة إدلب ستؤدي إلى كارثة إنسانية، موصيًا بدلاً من ذلك بتنفيذ عمليات محددة على نطاق ضيق على المتشددين هناك.

وبحسب "رويترز"، قال دانفورد وهو جنرال بمشاة البحرية للصحفيين خلال زيارة لأثينا: "إذا تم تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة، فنتوقع كارثة إنسانية وأعتقد أننا جميعًا نود تفادي ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق اليوم بشار الأسد من شنّ هجوم عسكري، بدعم من روسيا وإيران، على محافظة إدلب، معتبراً أن مثل هذا الهجوم قد يؤدي إلى مأساة إنسانية.

وقال ترامب على "تويتر": "يجب على بشار الأسد ألا يهاجم بشكل متهوّر محافظة إدلب. سيرتكب الروس والإيرانيون خطأ إنسانياً جسيماً إذا ما شاركوا في هذه المأساة الإنسانية المحتملة".

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بعد ترامب.. "الأركان الأمريكية" تحذر النظام السوري من اجتياح إدلب
سبق

حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، اليوم (الثلاثاء) من أن العملية العسكرية الواسعة التي يرتب النظام السوري لشنها على محافظة إدلب ستؤدي إلى كارثة إنسانية، موصيًا بدلاً من ذلك بتنفيذ عمليات محددة على نطاق ضيق على المتشددين هناك.

وبحسب "رويترز"، قال دانفورد وهو جنرال بمشاة البحرية للصحفيين خلال زيارة لأثينا: "إذا تم تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة، فنتوقع كارثة إنسانية وأعتقد أننا جميعًا نود تفادي ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق اليوم بشار الأسد من شنّ هجوم عسكري، بدعم من روسيا وإيران، على محافظة إدلب، معتبراً أن مثل هذا الهجوم قد يؤدي إلى مأساة إنسانية.

وقال ترامب على "تويتر": "يجب على بشار الأسد ألا يهاجم بشكل متهوّر محافظة إدلب. سيرتكب الروس والإيرانيون خطأ إنسانياً جسيماً إذا ما شاركوا في هذه المأساة الإنسانية المحتملة".

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
05:51 PM

بعد ترامب.. "الأركان الأمريكية" تحذر النظام السوري من اجتياح إدلب

"دانفورد": العملية العسكرية ستؤدي إلى كارثة إنسانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد، اليوم (الثلاثاء) من أن العملية العسكرية الواسعة التي يرتب النظام السوري لشنها على محافظة إدلب ستؤدي إلى كارثة إنسانية، موصيًا بدلاً من ذلك بتنفيذ عمليات محددة على نطاق ضيق على المتشددين هناك.

وبحسب "رويترز"، قال دانفورد وهو جنرال بمشاة البحرية للصحفيين خلال زيارة لأثينا: "إذا تم تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة، فنتوقع كارثة إنسانية وأعتقد أننا جميعًا نود تفادي ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق اليوم بشار الأسد من شنّ هجوم عسكري، بدعم من روسيا وإيران، على محافظة إدلب، معتبراً أن مثل هذا الهجوم قد يؤدي إلى مأساة إنسانية.

وقال ترامب على "تويتر": "يجب على بشار الأسد ألا يهاجم بشكل متهوّر محافظة إدلب. سيرتكب الروس والإيرانيون خطأ إنسانياً جسيماً إذا ما شاركوا في هذه المأساة الإنسانية المحتملة".

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