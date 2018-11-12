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الرياض.. "مكافحة التبغ" تواصل حملاتها التفتيشية وتحرر المخالفات والتعهدات

نفذتها بمشاركة "الأمانة" و"الصحة" على المحال التي تعمل من دون تصاريح

تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملاتها التفتيشية على التموينات المخالفة لبيع منتجات التبغ، حيث تمت الحملات بمشاركة أمانة الرياض والشؤون الصحية بالمنطقة.

وتفصيلاً، قامت فرق التفتيش بجولات على عددٍ من المحال غير المصرحة ببيع المعسل والسجائر وغيرها من منتجات التبغ، حيث أسفرت الجولة عن تحرير مخالفات بيع منتجات تبغ غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء، وبيع منتجات تبغ لا تحمل مواصفات، وتم تحرير عددٍ من المخالفات تجاه تلك المحال.

يُذكر أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية للمكافحة الدكتور توفيق الربيعة، قد دشن أخيرًا تطبيق ( مكافحة التبغ ) للإبلاغ وإيقاع الغرامات على الأفراد والمنشآت المخالفين لنظام مكافحة التدخين.

وتضمنت المخالفات عرض منتجات التبغ خلف البائع "كونه يعـد دعاية غير مباشرة لمنتجات التبغ"، أو بيع السجائر في عبوة أقل من 20 سيجارة أو بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18 سنة، أو التصنيع وإعادة التصنيع أو زراعة التبغ أو عرض أي مشهد تلفزيوني يعرض نوعًا من أنواع التبغ بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 20000 ريال، وعلى الأفراد (في حال التدخين في الأماكن العامة وداخل المنشآت الحكومية والخاصة) 200 ريال.


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الرياض.. "مكافحة التبغ" تواصل حملاتها التفتيشية وتحرر المخالفات والتعهدات
سبق

تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملاتها التفتيشية على التموينات المخالفة لبيع منتجات التبغ، حيث تمت الحملات بمشاركة أمانة الرياض والشؤون الصحية بالمنطقة.

وتفصيلاً، قامت فرق التفتيش بجولات على عددٍ من المحال غير المصرحة ببيع المعسل والسجائر وغيرها من منتجات التبغ، حيث أسفرت الجولة عن تحرير مخالفات بيع منتجات تبغ غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء، وبيع منتجات تبغ لا تحمل مواصفات، وتم تحرير عددٍ من المخالفات تجاه تلك المحال.

يُذكر أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية للمكافحة الدكتور توفيق الربيعة، قد دشن أخيرًا تطبيق ( مكافحة التبغ ) للإبلاغ وإيقاع الغرامات على الأفراد والمنشآت المخالفين لنظام مكافحة التدخين.

وتضمنت المخالفات عرض منتجات التبغ خلف البائع "كونه يعـد دعاية غير مباشرة لمنتجات التبغ"، أو بيع السجائر في عبوة أقل من 20 سيجارة أو بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18 سنة، أو التصنيع وإعادة التصنيع أو زراعة التبغ أو عرض أي مشهد تلفزيوني يعرض نوعًا من أنواع التبغ بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 20000 ريال، وعلى الأفراد (في حال التدخين في الأماكن العامة وداخل المنشآت الحكومية والخاصة) 200 ريال.


12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
11:23 PM

الرياض.. "مكافحة التبغ" تواصل حملاتها التفتيشية وتحرر المخالفات والتعهدات

نفذتها بمشاركة "الأمانة" و"الصحة" على المحال التي تعمل من دون تصاريح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ممثلة في برنامج مكافحة التدخين بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض حملاتها التفتيشية على التموينات المخالفة لبيع منتجات التبغ، حيث تمت الحملات بمشاركة أمانة الرياض والشؤون الصحية بالمنطقة.

وتفصيلاً، قامت فرق التفتيش بجولات على عددٍ من المحال غير المصرحة ببيع المعسل والسجائر وغيرها من منتجات التبغ، حيث أسفرت الجولة عن تحرير مخالفات بيع منتجات تبغ غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء، وبيع منتجات تبغ لا تحمل مواصفات، وتم تحرير عددٍ من المخالفات تجاه تلك المحال.

يُذكر أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية للمكافحة الدكتور توفيق الربيعة، قد دشن أخيرًا تطبيق ( مكافحة التبغ ) للإبلاغ وإيقاع الغرامات على الأفراد والمنشآت المخالفين لنظام مكافحة التدخين.

وتضمنت المخالفات عرض منتجات التبغ خلف البائع "كونه يعـد دعاية غير مباشرة لمنتجات التبغ"، أو بيع السجائر في عبوة أقل من 20 سيجارة أو بيع منتجات التبغ لمن هم أقل من 18 سنة، أو التصنيع وإعادة التصنيع أو زراعة التبغ أو عرض أي مشهد تلفزيوني يعرض نوعًا من أنواع التبغ بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 20000 ريال، وعلى الأفراد (في حال التدخين في الأماكن العامة وداخل المنشآت الحكومية والخاصة) 200 ريال.


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