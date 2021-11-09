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مع إستراتيجية التحول للشركة..نمو إيرادات اتحاد عذيب "جو" 19% وانخفاض صافى الخسائر 20%

سجلت إيرادات بنحو 81 مليون ريال ضمن جهودها في خطة التحول

كشفت النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2021 لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن إيجابية وتحسن في الأداء حيث سجلت الشركة إيرادات بنحو 81 مليون ريال، والتي تمثل نموًّا بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، و8% مقارنة بالربع السابق.

وأعلنت الشركة عن تقليص في الخسائر التشغيلية بنسبة 50%، بالإضافة إلى انخفاض صافي الخسائر بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي على الرغم من ارتفاع التكاليف المالية.

وأرجعت الشركة النمو إلى عدة أسباب، من أهمها زيادة مبيعات قطاع الأعمال والأفراد نتيجة لتحسن خدماتها، كما أرجعت الشركة تقليص الخسائر إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء، على الرغم من ارتفاع تكلفة المصاريف التشغيلية والتمويلية.

من جانبه عبّر رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى، أن نتائج الربع الثاني إيجابية وتعكس التحسن في أداء الشركة وتتماشى مع خطط النمو.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة يحيى بن صالح آل منصور أن النتائج المعلنة إيجابية، وذكر أن الارتفاع في الإيرادات نتيجة طبيعية لتحسن الخدمات في قطاعي الأعمال والأفراد؛ لافتًا إلى أثر استراتيجية التحول على أداء الشركة بالإيجاب، خاصة أن الشركة ماضية في تنفيذ خططها التوسعية لتطوير بنيتها التحتية ومنتجاتها والتحول الرقمي؛ مما سينعكس إيجابًا على نتائج الشركة المستقبلية.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن إجراءات إعادة هيكلة رأس المال تجري بشكل انسيابي بالتعاون مع المستشار المالي الجزيرة كابيتال.

جدير بالذكر أن الشركة حصلت مؤخرًا على ترخيص تقديم خدمة الحوسبة السحابية، وحصل مركز بيانات اتحاد عذيب (جو) على شهادة الفئة الثالثة (Tier III) العالمية؛ مما يعكس حرص الشركة على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتطوير بنيتها التحتية ودعمها بأحدث التقنيات؛ لتعزيز تجربة العميل، ولخدمة العملاء بصورة أفضل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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مع إستراتيجية التحول للشركة..نمو إيرادات اتحاد عذيب "جو" 19% وانخفاض صافى الخسائر 20%
سبق

كشفت النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2021 لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن إيجابية وتحسن في الأداء حيث سجلت الشركة إيرادات بنحو 81 مليون ريال، والتي تمثل نموًّا بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، و8% مقارنة بالربع السابق.

وأعلنت الشركة عن تقليص في الخسائر التشغيلية بنسبة 50%، بالإضافة إلى انخفاض صافي الخسائر بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي على الرغم من ارتفاع التكاليف المالية.

وأرجعت الشركة النمو إلى عدة أسباب، من أهمها زيادة مبيعات قطاع الأعمال والأفراد نتيجة لتحسن خدماتها، كما أرجعت الشركة تقليص الخسائر إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء، على الرغم من ارتفاع تكلفة المصاريف التشغيلية والتمويلية.

من جانبه عبّر رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى، أن نتائج الربع الثاني إيجابية وتعكس التحسن في أداء الشركة وتتماشى مع خطط النمو.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة يحيى بن صالح آل منصور أن النتائج المعلنة إيجابية، وذكر أن الارتفاع في الإيرادات نتيجة طبيعية لتحسن الخدمات في قطاعي الأعمال والأفراد؛ لافتًا إلى أثر استراتيجية التحول على أداء الشركة بالإيجاب، خاصة أن الشركة ماضية في تنفيذ خططها التوسعية لتطوير بنيتها التحتية ومنتجاتها والتحول الرقمي؛ مما سينعكس إيجابًا على نتائج الشركة المستقبلية.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن إجراءات إعادة هيكلة رأس المال تجري بشكل انسيابي بالتعاون مع المستشار المالي الجزيرة كابيتال.

جدير بالذكر أن الشركة حصلت مؤخرًا على ترخيص تقديم خدمة الحوسبة السحابية، وحصل مركز بيانات اتحاد عذيب (جو) على شهادة الفئة الثالثة (Tier III) العالمية؛ مما يعكس حرص الشركة على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتطوير بنيتها التحتية ودعمها بأحدث التقنيات؛ لتعزيز تجربة العميل، ولخدمة العملاء بصورة أفضل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
12:55 PM

مع إستراتيجية التحول للشركة..نمو إيرادات اتحاد عذيب "جو" 19% وانخفاض صافى الخسائر 20%

سجلت إيرادات بنحو 81 مليون ريال ضمن جهودها في خطة التحول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت النتائج المالية للربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2021 لشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو)، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن إيجابية وتحسن في الأداء حيث سجلت الشركة إيرادات بنحو 81 مليون ريال، والتي تمثل نموًّا بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي، و8% مقارنة بالربع السابق.

وأعلنت الشركة عن تقليص في الخسائر التشغيلية بنسبة 50%، بالإضافة إلى انخفاض صافي الخسائر بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي على الرغم من ارتفاع التكاليف المالية.

وأرجعت الشركة النمو إلى عدة أسباب، من أهمها زيادة مبيعات قطاع الأعمال والأفراد نتيجة لتحسن خدماتها، كما أرجعت الشركة تقليص الخسائر إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء، على الرغم من ارتفاع تكلفة المصاريف التشغيلية والتمويلية.

من جانبه عبّر رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى، أن نتائج الربع الثاني إيجابية وتعكس التحسن في أداء الشركة وتتماشى مع خطط النمو.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة يحيى بن صالح آل منصور أن النتائج المعلنة إيجابية، وذكر أن الارتفاع في الإيرادات نتيجة طبيعية لتحسن الخدمات في قطاعي الأعمال والأفراد؛ لافتًا إلى أثر استراتيجية التحول على أداء الشركة بالإيجاب، خاصة أن الشركة ماضية في تنفيذ خططها التوسعية لتطوير بنيتها التحتية ومنتجاتها والتحول الرقمي؛ مما سينعكس إيجابًا على نتائج الشركة المستقبلية.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن إجراءات إعادة هيكلة رأس المال تجري بشكل انسيابي بالتعاون مع المستشار المالي الجزيرة كابيتال.

جدير بالذكر أن الشركة حصلت مؤخرًا على ترخيص تقديم خدمة الحوسبة السحابية، وحصل مركز بيانات اتحاد عذيب (جو) على شهادة الفئة الثالثة (Tier III) العالمية؛ مما يعكس حرص الشركة على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وتطوير بنيتها التحتية ودعمها بأحدث التقنيات؛ لتعزيز تجربة العميل، ولخدمة العملاء بصورة أفضل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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