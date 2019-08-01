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إصابة عطيف تربك حسابات الهلال قبل مواجهة الأهلي

الفريق يواصل تحضيراته للمواجهة الآسيوية

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لمواجهة الأهلي ضمن منافسات دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.

اشتمل المران في مجمله على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، فرض خلالها المدير الفنـي رازفـان لوشيسكو مناورة على جزء من مساحة الملعب، ثم شرح رازفان عدداً من الجمل التكتيكية خلال المناورة.

ولم يشارك اللاعب عبداللـه عطيف في التدريبات؛ نظير تعرضه لالتواء في مفصل القدم، حيث تواجد في عيادة المملكة الطبية بمقر النادي.

يؤدي الفريق مراناً مغلقاً في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الجمعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إصابة عطيف تربك حسابات الهلال قبل مواجهة الأهلي
سبق

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لمواجهة الأهلي ضمن منافسات دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.

اشتمل المران في مجمله على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، فرض خلالها المدير الفنـي رازفـان لوشيسكو مناورة على جزء من مساحة الملعب، ثم شرح رازفان عدداً من الجمل التكتيكية خلال المناورة.

ولم يشارك اللاعب عبداللـه عطيف في التدريبات؛ نظير تعرضه لالتواء في مفصل القدم، حيث تواجد في عيادة المملكة الطبية بمقر النادي.

يؤدي الفريق مراناً مغلقاً في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الجمعة.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
10:36 PM

إصابة عطيف تربك حسابات الهلال قبل مواجهة الأهلي

الفريق يواصل تحضيراته للمواجهة الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لمواجهة الأهلي ضمن منافسات دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا.

اشتمل المران في مجمله على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، فرض خلالها المدير الفنـي رازفـان لوشيسكو مناورة على جزء من مساحة الملعب، ثم شرح رازفان عدداً من الجمل التكتيكية خلال المناورة.

ولم يشارك اللاعب عبداللـه عطيف في التدريبات؛ نظير تعرضه لالتواء في مفصل القدم، حيث تواجد في عيادة المملكة الطبية بمقر النادي.

يؤدي الفريق مراناً مغلقاً في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الجمعة.

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