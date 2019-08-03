أمريكا و"طالبان" وجهًا لوجه في جولة مفاوضات جديدة.. فهل تنسحب من أفغانستان؟

تشترط على الحركة قطع صلتها بـ"القاعدة"

استؤنفت جولة جديدة من محادثات السلام بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (السبت)، في الدوحة حسب ما أعلنت الحركة؛ بهدف التوصل لاتفاق ينهي تدخلاً عسكرياً أمريكياً في أفغانستان عمره نحو 18 عاماً.



ووفقاً لما أوردت قناة "فرانس 24"؛ ففي مقابل خفض الولايات المتحدة قواتها في أفغانستان، تطلب واشنطن من طالبان بأن تلتزم بوقف إطلاق نار، وأن تتعهد بقطع أي صلة لها بتنظيم القاعدة.



وتسعى واشنطن للتوصل إلى اتفاق سياسي مع متمردي طالبان قبل الانتخابات الرئاسية الأفغانية المرتقبة في 28 سبتمبر (أيلول) المقبل.



وكتب المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، لدى وصوله إلى الدوحة أمس في تغريدة: "نحن نهدف للتوصل إلى اتفاق سلام، ليس لاتفاق انسحاب القوات، اتفاق سلام يسمح بالانسحاب".