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بعد حظر السعودية لمنتجاتها.. "بي.آر.إف": تأثرنا ومصنعنا يخضع لتدقيق

فيما لم تُسَمّ الجهة التي تقوم بالتدقيق أكدت أنها ما زالت تورّد لأسواق الخليج

أكدت شركة تصنيع الأغذية البرازيلية "بي.آر.إف"، أمس الأربعاء، أن مصنعها في أبو ظبي يخضع لعملية تدقيق، وأن السعودية حظرت شراء بعض منتجاتها؛ لكنها ما زالت تورّد إلى أسواق الخليج.

وقالت "بي.آر.إف" التي لم تُسَمِّ حتى الآن الجهة التي تقوم بالتدقيق: إن حظر البيع إلى السعودية، أثّر على جزء من أنشطتها في منطقة الخليج.

يُذكر أن هيئة الغذاء والدواء السعودية، قد حظرت -مسبقًا- الواردات من أربع شركات برازيلية؛ من بينها "بي.آر.اف"؛ بسبب مخاوف بشأن سلامة الأغذية.

حظر أبوظبي السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد حظر السعودية لمنتجاتها.. "بي.آر.إف": تأثرنا ومصنعنا يخضع لتدقيق
سبق

أكدت شركة تصنيع الأغذية البرازيلية "بي.آر.إف"، أمس الأربعاء، أن مصنعها في أبو ظبي يخضع لعملية تدقيق، وأن السعودية حظرت شراء بعض منتجاتها؛ لكنها ما زالت تورّد إلى أسواق الخليج.

وقالت "بي.آر.إف" التي لم تُسَمِّ حتى الآن الجهة التي تقوم بالتدقيق: إن حظر البيع إلى السعودية، أثّر على جزء من أنشطتها في منطقة الخليج.

يُذكر أن هيئة الغذاء والدواء السعودية، قد حظرت -مسبقًا- الواردات من أربع شركات برازيلية؛ من بينها "بي.آر.اف"؛ بسبب مخاوف بشأن سلامة الأغذية.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
09:07 AM

بعد حظر السعودية لمنتجاتها.. "بي.آر.إف": تأثرنا ومصنعنا يخضع لتدقيق

فيما لم تُسَمّ الجهة التي تقوم بالتدقيق أكدت أنها ما زالت تورّد لأسواق الخليج

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محمد البقمي - الرياض
0
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أكدت شركة تصنيع الأغذية البرازيلية "بي.آر.إف"، أمس الأربعاء، أن مصنعها في أبو ظبي يخضع لعملية تدقيق، وأن السعودية حظرت شراء بعض منتجاتها؛ لكنها ما زالت تورّد إلى أسواق الخليج.

وقالت "بي.آر.إف" التي لم تُسَمِّ حتى الآن الجهة التي تقوم بالتدقيق: إن حظر البيع إلى السعودية، أثّر على جزء من أنشطتها في منطقة الخليج.

يُذكر أن هيئة الغذاء والدواء السعودية، قد حظرت -مسبقًا- الواردات من أربع شركات برازيلية؛ من بينها "بي.آر.اف"؛ بسبب مخاوف بشأن سلامة الأغذية.

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