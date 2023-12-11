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الهويريني أول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود

أكد أن فن السينما يعد من أهم الأدوات التي تكرس القيم والمثل الاجتماعية

أكد السينمائي علي الهويريني أن فن السينما في مفهومه العام يعد من أهم الأدوات التي تكرس القيم والمثل الاجتماعية ويؤدي دورًا كبيرًا في بناء المجتمعات.
وتمنى الهويريني أن تضطلع السينما في السعودية بدور فاعل في تكريس الوعي وتوليد ثقافة جيدة تُسهم في بناء الفرد والمجتمع من خلال إدخال أربعة جوانب مهمة هي الأمن والموروث والمرجعية والاقتصاد.

واستشهد الهويريني بالأبعاد الثقافية في السينما الأمريكية وكيف يتم توجيهها وفق الأهداف المرسومة لها، ومؤكدًا ضرورة وجود قيمة المحتوى في الأعمال.

وقال الهويريني سافرت مبكرًا إلى أمريكا لدراسة الإخراج السينمائي في مرحلة السبعينات الميلادية، كان السفر إلى أمريكا في تلك الفترة بمثابة الخروج من الكون، من قرى البدائع إلى مدن الضجيج في لوس أنجلوس.

ويعد الهويريني أول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود وهو من أوائل المتخرجين في جامعة كولومبيا عام 1985، ومن مواليد البدائع عام 1945، وعمل في العديد من المجالات الفنية في مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، ويعد أحد الأسماء الفنية البارزة في المملكة.

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الهويريني أول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود
سبق

أكد السينمائي علي الهويريني أن فن السينما في مفهومه العام يعد من أهم الأدوات التي تكرس القيم والمثل الاجتماعية ويؤدي دورًا كبيرًا في بناء المجتمعات.
وتمنى الهويريني أن تضطلع السينما في السعودية بدور فاعل في تكريس الوعي وتوليد ثقافة جيدة تُسهم في بناء الفرد والمجتمع من خلال إدخال أربعة جوانب مهمة هي الأمن والموروث والمرجعية والاقتصاد.

واستشهد الهويريني بالأبعاد الثقافية في السينما الأمريكية وكيف يتم توجيهها وفق الأهداف المرسومة لها، ومؤكدًا ضرورة وجود قيمة المحتوى في الأعمال.

وقال الهويريني سافرت مبكرًا إلى أمريكا لدراسة الإخراج السينمائي في مرحلة السبعينات الميلادية، كان السفر إلى أمريكا في تلك الفترة بمثابة الخروج من الكون، من قرى البدائع إلى مدن الضجيج في لوس أنجلوس.

ويعد الهويريني أول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود وهو من أوائل المتخرجين في جامعة كولومبيا عام 1985، ومن مواليد البدائع عام 1945، وعمل في العديد من المجالات الفنية في مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، ويعد أحد الأسماء الفنية البارزة في المملكة.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
09:48 PM

الهويريني أول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود

أكد أن فن السينما يعد من أهم الأدوات التي تكرس القيم والمثل الاجتماعية

A A A
عبدالعزيز الريثي - جازان
18
11,471

أكد السينمائي علي الهويريني أن فن السينما في مفهومه العام يعد من أهم الأدوات التي تكرس القيم والمثل الاجتماعية ويؤدي دورًا كبيرًا في بناء المجتمعات.
وتمنى الهويريني أن تضطلع السينما في السعودية بدور فاعل في تكريس الوعي وتوليد ثقافة جيدة تُسهم في بناء الفرد والمجتمع من خلال إدخال أربعة جوانب مهمة هي الأمن والموروث والمرجعية والاقتصاد.

واستشهد الهويريني بالأبعاد الثقافية في السينما الأمريكية وكيف يتم توجيهها وفق الأهداف المرسومة لها، ومؤكدًا ضرورة وجود قيمة المحتوى في الأعمال.

وقال الهويريني سافرت مبكرًا إلى أمريكا لدراسة الإخراج السينمائي في مرحلة السبعينات الميلادية، كان السفر إلى أمريكا في تلك الفترة بمثابة الخروج من الكون، من قرى البدائع إلى مدن الضجيج في لوس أنجلوس.

ويعد الهويريني أول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود وهو من أوائل المتخرجين في جامعة كولومبيا عام 1985، ومن مواليد البدائع عام 1945، وعمل في العديد من المجالات الفنية في مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، ويعد أحد الأسماء الفنية البارزة في المملكة.

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