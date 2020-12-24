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"المالية" تعلن عن المرشحات لشغل 71 وظيفة إدارية

على المرتبتين السادسة والثامنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام

أعلنت وزارة المالية أسماء المرشحات مبدئياً لدخول المقابلة الشخصية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي شملت 71 وظيفة على المرتبتين السادسة والثامنة.

وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أنه سيتم التواصل مع المرشحات عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل منهن؛ لتحديد موعد المقابلات الشخصية. كما دعت المرشحات إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالية" تعلن عن المرشحات لشغل 71 وظيفة إدارية
سبق

أعلنت وزارة المالية أسماء المرشحات مبدئياً لدخول المقابلة الشخصية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي شملت 71 وظيفة على المرتبتين السادسة والثامنة.

وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أنه سيتم التواصل مع المرشحات عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل منهن؛ لتحديد موعد المقابلات الشخصية. كما دعت المرشحات إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
04:53 PM

"المالية" تعلن عن المرشحات لشغل 71 وظيفة إدارية

على المرتبتين السادسة والثامنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة المالية أسماء المرشحات مبدئياً لدخول المقابلة الشخصية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي شملت 71 وظيفة على المرتبتين السادسة والثامنة.

وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أنه سيتم التواصل مع المرشحات عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل منهن؛ لتحديد موعد المقابلات الشخصية. كما دعت المرشحات إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,839
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,946
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
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