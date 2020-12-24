أعلنت وزارة المالية أسماء المرشحات مبدئياً لدخول المقابلة الشخصية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي شملت 71 وظيفة على المرتبتين السادسة والثامنة. وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أنه سيتم التواصل مع المرشحات عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل منهن؛ لتحديد موعد المقابلات الشخصية. كما دعت المرشحات إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

"المالية" تعلن عن المرشحات لشغل 71 وظيفة إدارية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-23 أعلنت وزارة المالية أسماء المرشحات مبدئياً لدخول المقابلة الشخصية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي شملت 71 وظيفة على المرتبتين السادسة والثامنة.



وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أنه سيتم التواصل مع المرشحات عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل منهن؛ لتحديد موعد المقابلات الشخصية. كما دعت المرشحات إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 04:53 PM

"المالية" تعلن عن المرشحات لشغل 71 وظيفة إدارية على المرتبتين السادسة والثامنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام





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أعلنت وزارة المالية أسماء المرشحات مبدئياً لدخول المقابلة الشخصية لشغل الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي شملت 71 وظيفة على المرتبتين السادسة والثامنة.



وأوضحت الوزارة على موقعها الرسمي أنه سيتم التواصل مع المرشحات عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل منهن؛ لتحديد موعد المقابلات الشخصية. كما دعت المرشحات إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.