"السديس" عن تفعيل الكاميرات الحرارية لفحص مرتادي الحرمين: يجسّد اهتمام القيادة

قال: من أجل زيادة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن تفعيل الكاميرات الحرارية لفحص مرتادي الحرمين الشريفين يمثل نقلة نوعية في مستوى الإجراءات الاحترازية، ويجسد اهتمام القيادة بصحة مرتادي الحرمين الشريفين.

ويأتي هذا التوجيه من أجل زيادة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء والداء الخطير، وحرصاً على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وقد توجه الرئيس العام بخالص الدعوات لله -عز وجل- أن يحفظ بلادنا من كل شر، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لكل خير على توجيهاتهم السامية بمثل هذه الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر، وأن يديم أمنها وأمانها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.