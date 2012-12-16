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تطبيق جديد من "أبل" يمكّن أي مستخدم من إنشاء تطبيقه الخاص على "آيباد"

طرحت شركة "أبل" تطبيقاً جديداً على متجرها "آب ستور"، والذي يمكّن لأول مرة أي مستخدم وليس المبرمجين فقط من إنشاء تطبيقاتهم الخاصة على حواسيب "آيباد".

وأوضحت الشركة الأمريكية في بيان رسمي أنها طرحت تطبيق "سويفت بلاي جروندز 4" على متجر "آب ستور"، والذي يتيح تطوير تطبيقات لنظامي تشغيل "آي أو إس" و"آيباد أو إس" مباشرة على أجهزة "آيباد".

ويمكّن التطبيق المستخدمين من إنهاء عمليات تطوير أي تطبيق وإرساله مباشرة إلى متجر "آب ستور" ثم دعوة الناس لتحميله، بعد مراجعته من إدارة الشركة والتأكد من أنه لا يحتوي على أي برمجيات خبيثة أو لا يخالف سياسات الشركة.

وقالت "أبل" إن تطبيق "سويفت بلاي جروندز"، يعتبر أفضل وأسهل طريقة لتعلم كيفية البرمجة.

وكانت منصة "سويفت بلاي جروندز" تستهدف في السابق الأطفال إلى حد كبير، لتعليم المبتدئين كيفية البرمجة، من خلال سلسلة من الألغاز الودية والملونة، ولكنها طورت العملية بحيث يمكنها استهداف البالغين أيضاً مع وجود عدد كبير من التعليمات التي تتيح كيفية برمجة وإنشاء التطبيقات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تطبيق جديد من "أبل" يمكّن أي مستخدم من إنشاء تطبيقه الخاص على "آيباد"
سبق

طرحت شركة "أبل" تطبيقاً جديداً على متجرها "آب ستور"، والذي يمكّن لأول مرة أي مستخدم وليس المبرمجين فقط من إنشاء تطبيقاتهم الخاصة على حواسيب "آيباد".

وأوضحت الشركة الأمريكية في بيان رسمي أنها طرحت تطبيق "سويفت بلاي جروندز 4" على متجر "آب ستور"، والذي يتيح تطوير تطبيقات لنظامي تشغيل "آي أو إس" و"آيباد أو إس" مباشرة على أجهزة "آيباد".

ويمكّن التطبيق المستخدمين من إنهاء عمليات تطوير أي تطبيق وإرساله مباشرة إلى متجر "آب ستور" ثم دعوة الناس لتحميله، بعد مراجعته من إدارة الشركة والتأكد من أنه لا يحتوي على أي برمجيات خبيثة أو لا يخالف سياسات الشركة.

وقالت "أبل" إن تطبيق "سويفت بلاي جروندز"، يعتبر أفضل وأسهل طريقة لتعلم كيفية البرمجة.

وكانت منصة "سويفت بلاي جروندز" تستهدف في السابق الأطفال إلى حد كبير، لتعليم المبتدئين كيفية البرمجة، من خلال سلسلة من الألغاز الودية والملونة، ولكنها طورت العملية بحيث يمكنها استهداف البالغين أيضاً مع وجود عدد كبير من التعليمات التي تتيح كيفية برمجة وإنشاء التطبيقات.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
10:26 AM

تطبيق جديد من "أبل" يمكّن أي مستخدم من إنشاء تطبيقه الخاص على "آيباد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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طرحت شركة "أبل" تطبيقاً جديداً على متجرها "آب ستور"، والذي يمكّن لأول مرة أي مستخدم وليس المبرمجين فقط من إنشاء تطبيقاتهم الخاصة على حواسيب "آيباد".

وأوضحت الشركة الأمريكية في بيان رسمي أنها طرحت تطبيق "سويفت بلاي جروندز 4" على متجر "آب ستور"، والذي يتيح تطوير تطبيقات لنظامي تشغيل "آي أو إس" و"آيباد أو إس" مباشرة على أجهزة "آيباد".

ويمكّن التطبيق المستخدمين من إنهاء عمليات تطوير أي تطبيق وإرساله مباشرة إلى متجر "آب ستور" ثم دعوة الناس لتحميله، بعد مراجعته من إدارة الشركة والتأكد من أنه لا يحتوي على أي برمجيات خبيثة أو لا يخالف سياسات الشركة.

وقالت "أبل" إن تطبيق "سويفت بلاي جروندز"، يعتبر أفضل وأسهل طريقة لتعلم كيفية البرمجة.

وكانت منصة "سويفت بلاي جروندز" تستهدف في السابق الأطفال إلى حد كبير، لتعليم المبتدئين كيفية البرمجة، من خلال سلسلة من الألغاز الودية والملونة، ولكنها طورت العملية بحيث يمكنها استهداف البالغين أيضاً مع وجود عدد كبير من التعليمات التي تتيح كيفية برمجة وإنشاء التطبيقات.

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