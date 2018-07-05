"هيا العواد" لـ"سبق": نظام مكافحة التحرش سيصل المدارس 16 ذي القعدة

قالت :الوزارة تتعاطى وتتفاعل مع المستجدات بتقييم ومراجعة دورية للأنظمة والقواعد

جددت وكيل وزارة التعليم لتعليم البنات الدكتورة هيا العواد لـ"سبق" التأكيد على عودة الإداريين والإداريات وشاغلي الوظائف التعليمية الذين لا يمارسون التدريس يوم الاحد 16 الشهر المقبل وذلك للاستعداد المبكر وتهيئة المدارس للعام الدراسي المقبل ومن ضمن ذلك العمل على إيصال ما يخص المدراس من نظام مكافحة جريمة التحرش.

جاء ذلك ضمن تصريحاتها على هامش حضورها اليوم بمقر وزارة التعليم ورشة عمل "الدور الإعلامي في رفع مستوى الوعي حول جرائم الخطف والتحرّش" بهدف عرض التجارب المحلية ودور المدرسة والأسرة والمجتمع في مكافحة جريمة التحرش، برعاية وزير التعليم الدكتور احمد العيسى وبحضور عدد من الأكاديميين والإعلاميين والكتاب والصحفيين.

وقالت الدكتورة العواد في ردها لـ"سبق" حول استعدادات الوزارة لأطلاق خطة تربوية وإعلامية في المدراس للتوعية بنظام مكافحة جريمة التحرش ،نعمل على إيجاد البرنامج وعلى إيصال ما يخص المدراس من هذا النظام بإذن الله.

وعن دور وزارة التعليم في التفاعل مع قانون مكافحة جريمة التحرش الذي دخل حيّز التنفيذ أواخر رمضان الماضي أضافت العواد:" الوزارة تتعاطى وتتفاعل مع المستجدات بتقييم ومراجعة دورية للأنظمة والقواعد والتعليمات.

وأردفت : مع دخول نظام مكافحة جريمة التحرش حيّز التنفيذ في رمضان ، سندرس ما يخص وزارة التعليم من جوانب تهمها وسنعمل على تطويرها في برامجنا ومن خلال قواعد السلوك والمواظبة وغيرها.

وأشارت في هذا الصدد إلى بحث مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية عن خطف الاطفال والذي أوصى بإيجاد أساليب لحماية الاطفال من الخطف وتنظيم ذلك في الأنشطة الطلابية بالمدراس ، مما دعي وزارة التعليم لتنفيذ برامج تعديل قواعد السلوك والمواظبة ورفع مستوى درجة مخالفة التحرش الى المستوى الرابع من المخالفات السلوكية بالمدراس.

وزادت العواد : كذلك نظام الحماية من الايذاء الذي صدر سابقا والذي تفاعلت معه الوزارة وأدرجته الكثير من البنود التي تخص وزارة التعليم في قواعد السلوك والمواظبة في بقية البرامج التي تبنى في حماية الأطفال من التحرش.

وشددت في ختام تصريحها لـ"سبق" على أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الطلاب وحمايتهم من جميع النواحي مثل العنف والتنمر والتحرش عبر برامج تثقيفية وتوعوية وتدريبية مستمرة.

وكان ناشطون ومغردون في توتير قد دشنوا وسما بعنوان#لامبرر_لدوام_الاداريين_شهر11

(16 ذي القعدة 1439 الموافق 29 / 07/ 2018 ) انتقدوا فيه مجددا من خلال تغريداتهم قرار العودة الذي وصفوه بالمبكر وقال ملتقى الإداريين في وزارة التعليم " ‏أسبوع العودة يكفي لتهيئة العام الدراسي وسيكون هناك عزوف من الهيئة الإدارية لا حوافز وضغط عمل ".