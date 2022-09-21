النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

من ارتفاع 9800 قدم.. "مشرف العمري" يرفع علم المملكة ويهنئ القيادة

على قمة جبل "تهوي" ضمن فريق "هايكنق خاط والمجاردة"

بعد ساعتين من الصعود على الأقدام، وقطع ما يزيد على 9800 قدم (3 آلاف متر) صعودًا في جبل شديد التضاريس، نجح قائد مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشرف محمد العمري، وبرفقته 6 من فريق "هايكنق خاط" و"المجاردة" في الوصول إلى أعلى قمة جبل "تهوي" بمحافظة "المجاردة"؛ لرفع العلم السعودي، وتهنئة القيادة والوطن باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية.

ويقع جبل "تهوي" في محافظة "المجاردة" بتهامة عسير، ويزيد ارتفاعه على ثلاثة آلاف متر، يعد أحد أعلى الجبال في تهامة، ويتميز بطبيعته البكر حيث ما زال موطنًا للكثير من الطيور الجارحة، مثل النسور والصقور، إضافة إلى الحيوانات المفترسة النادرة، كما يمتاز بالانحدار الشديد وبه كتل صخرية ضخمة.

ولا تزال تُشاهد عدد من المنازل القديمة على سفوحه، تحكي حضارة وقوة وإتقان هندسي في مشيديها القدامى، وتحيط بالجبل مجموعة شجرية كبيرة ومتنوعة إلى جانب العديد من الزهور والورود وبعض النباتات العطرية، وفي المواقع المرتفعة هناك ممالك للنحل، ويوجد أسفل الجبل وادي "السليل" الذي يشتهر بكثافة أشجاره، وتشابك أغصانها ووفرة مياهه.

وناشد عددٌ من أهالي محافظة "المجاردة"، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالالتفات للموقع كأحد المواقع السياحية التراثية وجعله ضمن وجهاتها السياحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
من ارتفاع 9800 قدم.. "مشرف العمري" يرفع علم المملكة ويهنئ القيادة
سبق

بعد ساعتين من الصعود على الأقدام، وقطع ما يزيد على 9800 قدم (3 آلاف متر) صعودًا في جبل شديد التضاريس، نجح قائد مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشرف محمد العمري، وبرفقته 6 من فريق "هايكنق خاط" و"المجاردة" في الوصول إلى أعلى قمة جبل "تهوي" بمحافظة "المجاردة"؛ لرفع العلم السعودي، وتهنئة القيادة والوطن باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية.

ويقع جبل "تهوي" في محافظة "المجاردة" بتهامة عسير، ويزيد ارتفاعه على ثلاثة آلاف متر، يعد أحد أعلى الجبال في تهامة، ويتميز بطبيعته البكر حيث ما زال موطنًا للكثير من الطيور الجارحة، مثل النسور والصقور، إضافة إلى الحيوانات المفترسة النادرة، كما يمتاز بالانحدار الشديد وبه كتل صخرية ضخمة.

ولا تزال تُشاهد عدد من المنازل القديمة على سفوحه، تحكي حضارة وقوة وإتقان هندسي في مشيديها القدامى، وتحيط بالجبل مجموعة شجرية كبيرة ومتنوعة إلى جانب العديد من الزهور والورود وبعض النباتات العطرية، وفي المواقع المرتفعة هناك ممالك للنحل، ويوجد أسفل الجبل وادي "السليل" الذي يشتهر بكثافة أشجاره، وتشابك أغصانها ووفرة مياهه.

وناشد عددٌ من أهالي محافظة "المجاردة"، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالالتفات للموقع كأحد المواقع السياحية التراثية وجعله ضمن وجهاتها السياحية.

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
09:25 PM

من ارتفاع 9800 قدم.. "مشرف العمري" يرفع علم المملكة ويهنئ القيادة

على قمة جبل "تهوي" ضمن فريق "هايكنق خاط والمجاردة"

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
2
1,104

بعد ساعتين من الصعود على الأقدام، وقطع ما يزيد على 9800 قدم (3 آلاف متر) صعودًا في جبل شديد التضاريس، نجح قائد مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشرف محمد العمري، وبرفقته 6 من فريق "هايكنق خاط" و"المجاردة" في الوصول إلى أعلى قمة جبل "تهوي" بمحافظة "المجاردة"؛ لرفع العلم السعودي، وتهنئة القيادة والوطن باليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية.

ويقع جبل "تهوي" في محافظة "المجاردة" بتهامة عسير، ويزيد ارتفاعه على ثلاثة آلاف متر، يعد أحد أعلى الجبال في تهامة، ويتميز بطبيعته البكر حيث ما زال موطنًا للكثير من الطيور الجارحة، مثل النسور والصقور، إضافة إلى الحيوانات المفترسة النادرة، كما يمتاز بالانحدار الشديد وبه كتل صخرية ضخمة.

ولا تزال تُشاهد عدد من المنازل القديمة على سفوحه، تحكي حضارة وقوة وإتقان هندسي في مشيديها القدامى، وتحيط بالجبل مجموعة شجرية كبيرة ومتنوعة إلى جانب العديد من الزهور والورود وبعض النباتات العطرية، وفي المواقع المرتفعة هناك ممالك للنحل، ويوجد أسفل الجبل وادي "السليل" الذي يشتهر بكثافة أشجاره، وتشابك أغصانها ووفرة مياهه.

وناشد عددٌ من أهالي محافظة "المجاردة"، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالالتفات للموقع كأحد المواقع السياحية التراثية وجعله ضمن وجهاتها السياحية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,837
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,015
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,981
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,556

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ
لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة