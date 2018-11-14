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رئيس البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

دعا إلى توفير الحماية للفلسطينيين وإجبار الاحتلال على تطبيق قرارات الشرعية الدولية

طالب رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل، وتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية لاتخاذ خطوات جادة لإجبار قوة الاحتلال (إسرائيل) على الوقف الفوري لعدوانها العسكري ضد قطاع غزة.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان رسمي، وزعه مكتب البرلمان العربي بالقاهرة أمس الثلاثاء، أن هذا العدوان المدان الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وتدمير عدد كبير من المباني السكنية والمنشآت الفلسطينية، يأتي ضمن مسلسل الإجرام الذي تقوم به سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. واصفًا هذا العدوان بأنه جريمة أخرى تضاف إلى السجل المشين لجرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الإنسانية.

ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإجبار قوة الاحتلال الغاشمة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

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رئيس البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
سبق

طالب رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل، وتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية لاتخاذ خطوات جادة لإجبار قوة الاحتلال (إسرائيل) على الوقف الفوري لعدوانها العسكري ضد قطاع غزة.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان رسمي، وزعه مكتب البرلمان العربي بالقاهرة أمس الثلاثاء، أن هذا العدوان المدان الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وتدمير عدد كبير من المباني السكنية والمنشآت الفلسطينية، يأتي ضمن مسلسل الإجرام الذي تقوم به سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. واصفًا هذا العدوان بأنه جريمة أخرى تضاف إلى السجل المشين لجرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الإنسانية.

ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإجبار قوة الاحتلال الغاشمة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
12:39 AM
اخر تعديل
14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
12:47 AM

رئيس البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

دعا إلى توفير الحماية للفلسطينيين وإجبار الاحتلال على تطبيق قرارات الشرعية الدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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طالب رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل، وتحمل المسؤولية القانونية والإنسانية لاتخاذ خطوات جادة لإجبار قوة الاحتلال (إسرائيل) على الوقف الفوري لعدوانها العسكري ضد قطاع غزة.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان رسمي، وزعه مكتب البرلمان العربي بالقاهرة أمس الثلاثاء، أن هذا العدوان المدان الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وتدمير عدد كبير من المباني السكنية والمنشآت الفلسطينية، يأتي ضمن مسلسل الإجرام الذي تقوم به سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. واصفًا هذا العدوان بأنه جريمة أخرى تضاف إلى السجل المشين لجرائم قوات الاحتلال المعادية للقيم الإنسانية.

ودعا رئيس البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإجبار قوة الاحتلال الغاشمة على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية بشأن القضية الفلسطينية.

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